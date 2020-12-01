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Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне

01.12.2020 06:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне
Фото: Mark Schiefelbein / AP Photo
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на государственные СМИ Китая.

В ходе встречи с командованием он призвал вооруженные силы сосредоточить внимание на подготовке к боевым действиям. Этого, отметил он, возможно добиться в реальных боевых условиях.

1 ноября американский политолог Кристофер Лейн предупредил, что США и Китай взяли курс на вооруженное противостояние. По его мнению, фактором, подталкивающим к войне, являются американо-китайские отношения, которые находятся в состоянии свободного падения. Экономические связи сейчас на грани разрыва из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны, а технологическая политика США направлена ​​на то, чтобы вывести из бизнеса китайские фирмы, такие как Huawei.

Еще одним поводом для начала войны может стать Корейский полуостров — США и Китай могут оказаться по разные стороны конфликта. Кроме того, напряженность в регионе выросла из-за военных маневров обеих держав в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Вашингтон также бросает вызов давно сложившимся представлениям Пекина о статусе Тайваня, приближаясь к признанию независимости острова от Китая и открыто признавая военное обязательство защищать Тайвань.
 
 
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Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных «не бояться смерти и готовиться к победам».
 
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