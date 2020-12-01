Источник материала: UDF



Фото: Mark Schiefelbein / AP Photo

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных «не бояться смерти и готовиться к победам».

В ходе встречи с командованием он призвал вооруженные силы сосредоточить внимание на подготовке к боевым действиям. Этого, отметил он, возможно добиться в реальных боевых условиях.1 ноября американский политолог Кристофер Лейн предупредил, что США и Китай взяли курс на вооруженное противостояние. По его мнению, фактором, подталкивающим к войне, являются американо-китайские отношения, которые находятся в состоянии свободного падения. Экономические связи сейчас на грани разрыва из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны, а технологическая политика США направлена ​​на то, чтобы вывести из бизнеса китайские фирмы, такие как Huawei.Еще одним поводом для начала войны может стать Корейский полуостров — США и Китай могут оказаться по разные стороны конфликта. Кроме того, напряженность в регионе выросла из-за военных маневров обеих держав в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Вашингтон также бросает вызов давно сложившимся представлениям Пекина о статусе Тайваня, приближаясь к признанию независимости острова от Китая и открыто признавая военное обязательство защищать Тайвань.