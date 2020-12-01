|
Катастрофа на Земле признана необратимой
Источник материала: UDF
Фото: Mike Blake / Reuters
Палеоклиматологи реконструировали климатические условия во внутренней области Восточной Азии за последние 260 лет. Для этого они проанализировали ширину годичных колец местных деревьев, сведения о которых хранятся в базе данных International Tree Ring Data Bank. Ученые также провели предварительные исследования, чтобы определить, как на годичные кольца конкретных видов хвойных деревьев влияют температура и влажность почвы.
Оказалось, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века, чего не наблюдалось за четверть тысячелетия. Внутренняя область Восточной Азии, включая Монголию, оказалась «горячей точкой», где во второй половине XX века фиксируется сильнейшее потепление. Этот регион и так характеризуется низким уровнем годовых осадков (менее 300 миллиметров), что делает его особо уязвимым к повышению температуры. За последние два десятилетия волны тепла здесь значительно усилились, что еще сильнее сказалось на увлажнении почвы. Взаимное усиление засух и жары стало устойчивым и постепенно приобретает необратимый характер.
Согласно исследованию 2014 года, проведенному китайскими учеными, количество озер на Монгольском плато быстро сокращается. Задокументировано сокращение количества озер площадью более одного квадратного километра на 26 процентов, а также значительное уменьшение средней площади крупнейших озер региона. А исчезновение влаги из почвы окажется катастрофическим для экосистемы региона и может стать губительным для таких животных, как дикие овцы, антилопы и верблюды.
Ученые предупреждают, что климатические изменения над Монголией влияют на климат всего Северного полушария. В летние месяцы для региона характерны длительные антициклоны, способные вызвать мощные волны жары за пределами региона. Вполне вероятно, что Монголия уже превращается в бесплодную пустыню.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После определенного момента катастрофическое усиление станет необратимым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)