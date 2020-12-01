Почему чиновники массово не перешли на сторону протестующих

Источник материала: Ежедневник

Протестующие белорусы ожидали, что чиновники в конечном итоге все же перейдут на их сторону. Эксперты объяснили, почему это не произошло.

Как отмечается на сайте Belarus Security Blog, с началом протестов в Беларуси возникло ожидание массового перехода бюрократии и силовиков на сторону протестующих.

Между тем, надежды не оправдались. Причины этого носят вполне объективный характер.

Во-первых, поясняют эксперты, государственный аппарат и силовики находятся под жестким перекрестным контролем, который изначально создавался для недопущения внутренних заговоров. Существует несколько разновидностей контроля за ними. Базовый уровень – контроль непосредственного руководства.

Вторым уровнем контроля является внутриведомственный, который осуществляется вышестоящими структурами.

Деятельность силовых ведомств контролируется службами их собственной безопасности и Комитетом госбезопасности. Однако и сам КГБ не является всесильным и бесконтрольным. По обрывочной информации можно прийти к выводу, что система носит встречный характер: спецслужбы контролируют друг друга, их руководители находятся под плотным надзором со стороны коллег-конкурентов.

Система прокурорского надзора носит во многом формальный характер.

Высшей контрольной инстанцией является президент Беларуси.

Аналитики отмечают отдельно идеологическую вертикаль, которая сформирована во всех государственных органах Беларуси по советскому образцу. Вместе с квазиобщественными структурами, участие в которых для белорусских силовиков и чиновников является обязательным, идеологи формируют систему, призванную заниматься не только индоктринацией, но и контролем за личной жизнью и активностью вне работы сотрудников силовых ведомств и чиновников.

Государственные профсоюзы также выступают в роли контрольной инстанции за наемными работниками, а не института защиты их прав и социального партнерства.

Чиновники и силовики под контролем

На Belarus Security Blog приводится следующий пример для лучшего понимания ситуации:

— главных чиновников в регионах контролируют в силу своих служебных обязанностей начальник регионального управления КГБ, помощник-инспектор президента и представитель президента в регионе. Т.е. 3 системы контроля, две и которых напрямую завязаны лично на Лукашенко;

— рядового сотрудника милиции контролируют непосредственный руководитель, Служба собственной безопасности МВД, КГБ, идеолог, прокурор, т.е. 5 параллельных контрольных систем.

Таким образом, чиновники и силовики сами находятся под контролем гораздо более масштабным и жестким, чем даже политическая оппозиция. И зачастую запуганы больше, чем рядовые обыватели.

«Во-вторых, надо понимать, что сотрудники силовых структур и чиновники привыкли работать в рамках жестко вертикальной иерархической системы. Для белорусской власти характерно директивное управление, а не согласование интересов и компромисс», - отмечают эксперты.

В свою очередь, и гражданское общество, и протестное движение представляют собой широкую коалицию, которая построена на горизонтальных связях, а потому принципы ее функционирования плохо понятны чиновникам и силовикам.

Нет лидеров протеста

Другой проблемой становится отсутствие руководителей, лидеров протеста, считают аналитики Belarus Security Blog. Для государственных служащих, которые привыкли работать в рамках персоналистской системы, проводя волю конкретного человека, такая система неудобна и чужеродна.

Отсутствие иерархии внутри протестного движения означает невозможность мобилизации ресурсов, необходимых для снабжения и содержания альтернативных структур управления.

Таким образом, чиновникам и силовикам в их понимании просто некуда переходить: нет альтернативной структуры, куда они могли бы встроиться и которая могла бы обеспечить условия для их деятельности.

В-третьих, у протеста до настоящего времени нет четкого месседжа для чиновников и силовиков. Какое будущее предлагают им оппоненты режима? Демократия и европейские ценности это слишком размыто. Они понимают, что с ними будет при Лукашенко. Но они не понимают, что с ними будет без Лукашенко.

Чиновники боятся потерять работу

Таким образом, обращают внимание эксперты, проблемой является отсутствие четкой картины будущего для чиновников и силовиков. Тем более, что режим активно запугивает их тем, что при смене власти все сотрудники режима подвергнутся люстрациям и репрессиям.

В-четвертых, большой проблемой является и то, что в течение многих лет госаппарат формировался по принципу отбора худших. Активные и профессиональные молодые люди зачастую не задерживаются на государственной службе. В итоге на государственную службу зачастую попадают люди, которые не в состоянии найти себе рабочее место с сопоставимым источником дохода на рынке труда (неконкурентоспособные на рынке труда).

«Чиновники и силовики зачастую опасаются того, что при смене власти поменяется и система функционирования и комплектования госаппарата. В результате они окажутся в новых некомфортных для себя условиях работы или вообще потеряют эту работу», - приходят к выводу эксперты.

Чиновники верят в проплаченность протестов

Аналитики также считают проблемой идеологическую обработку государственных служащих, которым внушается, что протесты инспирированы и проплачены извне тайными силами. Вопреки очевидной абсурдности подобных утверждений, они находят отклик. Это связано как с качеством кадров в системе власти, их неспособностью критически воспринимать информацию, так и с засильем российских СМИ.

Таким образом, признают эксперты, значительная часть госаппарата искренне верит в Александра Лукашенко и в то, что он защищает страну от внешней агрессии. И переубедить этих людей невозможно.

К тому же традиционно большое политическое и психологическое влияние на госаппарат имеет позиция Москвы. Это не прямое влияние или инфильтрация агентурой. Просто для чиновников и силовиков понятна степень экономической, финансовой и технической зависимости Беларуси от России. В Беларуси распространено мнение, что в Минске может править тот, кто в состоянии договариваться в Москве.

Однако поддержка или враждебность Кремля не означают автоматически победу или поражение Лукашенко, но они влияют на устойчивость системы государственного управления.

Резюмируя, эксперты отмечают, что с начала политического кризиса в Беларуси не сформировались предпосылки для массового перехода чиновников и силовиков на сторону протеста. Однако, нет оснований полагать о наличии и стимулов у них более обычного поддерживать режим.

«Поэтому за исключением идейно мотивированной части, можно ожидать, что основная масса чиновников и силовиков, сохраняя внешнюю лояльность режиму, попытается избежать личного участия в репрессивных действиях против народа и будет пытаться сохранить нейтралитет. Во многом на развитие динамики ситуации будет оказывать влияние способность оппонентов Лукашенко предложить госаппарату некую понятную картину будущего этого самого госаппарата», - заключили на Belarus Security Blog.