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Легко купить. Легко продать

01.12.2020 07:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

В процессе формирования инвестиционного портфеля держателю ликвидности приходится отвечать для себя на несколько непростых вопросов, и принцип «семь раз отмерь…» при этом работает со стопроцентной эффективностью.

Какие рынки более привлекательны? Фондовый (акции и облигации и их производные), сырьевой (золото, нефть и прочие киловатт-часы) или форекс (валютные пары)? На какой срок и в каком объёме инвестировать свободные средства? Национальные сегменты или международные площадки? Список вопросов можно продолжить, но один из них можно выделить отдельной строкой.

Любая инвестиция, на какую вы решились в будущем, подразумевает две операции – вход на рынок (размещение средств) и выход из него (получение ликвидности обратно в руки). И вот тут возникают варианты, которые не всегда могут обрадовать инвестора.

Безусловно, самой надёжной на сегодняшний день инвестицией будет банковский депозит в банковской системе Республики Беларусь. Эти счета защищены законом.Но инвестицией эти вложения можно назвать с большой натяжкой, потому что со снижением ставки рефинансирования Нацбанка проценты по банковским депозитам находятся на историческом минимуме и в годовом исчислении сопоставимы с текущей инфляцией. Кроме этого, введение с 2016 года деление срочных вкладов на отзывные и безотзывные поставило вкладчиков перед выбором о возврате вклада (выхода с рынка). Речь не идёт о том, что есть проблема с получением средств, но в случае острой необходимости придётся либо подождать окончания срока вклада либо лишится процентных доходов.

В том случае если вы выбираете для инвестиций иностранные юрисдикции, нужно быть готовым к острой юридической борьбе, которая может возникнуть и не по вашей воле.

Но есть финансовые инструменты, которые максимально упрощают решение проблемы входа-выхода на финансовый рынок. Сегмент рынка – белорусский фондовый, инструмент – валютные облигации компании «Айгенис».

Во-первых, инвестируя в валютные облигации ЗАО «Айгенис» вы, как и сама компания, располагаетесь в белорусской юрисдикции. Средства потом реинвестируются в валютные облигации государственного «Банка Развития Республики Беларусь», что является дополнительным обеспечением бумаг ЗАО «Айгенис».

Во-вторых, доходность ценных бумаг в два-три раза выше доходности банковских депозитов в иностранной валюте.

И третье, самое главное, насколько легко войти в ценные бумаги ЗАО «Айгенис», настолько просто при необходимости выйти из них. Компания «Айгенис» проводит обратный выкуп своих облигаций, либо можно выставить их на продажу посредством мобильного приложения Aigenis Invest.

Таким образом, инвестируя в валютные облигации ЗАО «Айгенис», вы получаете высоколиквидный актив, востребованный на белорусском фондовом рынке. Получая регулярный доход от владения ценными бумагами, вам и не захочется выходить с фондового рынка. Пусть ваши средства работают легко и долго.

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882

Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pexels.comВ процессе формирования инвестиционного портфеля держателю ликвидности приходится отвечать для себя на несколько непростых вопросов, и принцип «семь...
 
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