Легко купить. Легко продать

Источник материала: Myfin

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В процессе формирования инвестиционного портфеля держателю ликвидности приходится отвечать для себя на несколько непростых вопросов, и принцип «семь раз отмерь…» при этом работает со стопроцентной эффективностью.



Какие рынки более привлекательны? Фондовый (акции и облигации и их производные), сырьевой (золото, нефть и прочие киловатт-часы) или форекс (валютные пары)? На какой срок и в каком объёме инвестировать свободные средства? Национальные сегменты или международные площадки? Список вопросов можно продолжить, но один из них можно выделить отдельной строкой.

Любая инвестиция, на какую вы решились в будущем, подразумевает две операции – вход на рынок (размещение средств) и выход из него (получение ликвидности обратно в руки). И вот тут возникают варианты, которые не всегда могут обрадовать инвестора.

Безусловно, самой надёжной на сегодняшний день инвестицией будет банковский депозит в банковской системе Республики Беларусь. Эти счета защищены законом.Но инвестицией эти вложения можно назвать с большой натяжкой, потому что со снижением ставки рефинансирования Нацбанка проценты по банковским депозитам находятся на историческом минимуме и в годовом исчислении сопоставимы с текущей инфляцией. Кроме этого, введение с 2016 года деление срочных вкладов на отзывные и безотзывные поставило вкладчиков перед выбором о возврате вклада (выхода с рынка). Речь не идёт о том, что есть проблема с получением средств, но в случае острой необходимости придётся либо подождать окончания срока вклада либо лишится процентных доходов.

В том случае если вы выбираете для инвестиций иностранные юрисдикции, нужно быть готовым к острой юридической борьбе, которая может возникнуть и не по вашей воле.

валютные облигации компании «Айгенис» . Но есть финансовые инструменты, которые максимально упрощают решение проблемы входа-выхода на финансовый рынок. Сегмент рынка – белорусский фондовый, инструмент –

Во-первых, инвестируя в валютные облигации ЗАО «Айгенис» вы, как и сама компания, располагаетесь в белорусской юрисдикции. Средства потом реинвестируются в валютные облигации государственного «Банка Развития Республики Беларусь», что является дополнительным обеспечением бумаг ЗАО «Айгенис».

Во-вторых, доходность ценных бумаг в два-три раза выше доходности банковских депозитов в иностранной валюте.

Компания «Айгенис» проводит обратный выкуп своих облигаций, либо можно выставить их на продажу посредством мобильного приложения Aigenis Invest. И третье, самое главное, насколько легко войти в ценные бумаги ЗАО «Айгенис», настолько просто при необходимости выйти из них.проводит обратный выкуп своих облигаций, либо можно выставить их на продажу посредством мобильного приложения Aigenis Invest.

Таким образом, инвестируя в валютные облигации ЗАО «Айгенис», вы получаете высоколиквидный актив, востребованный на белорусском фондовом рынке. Получая регулярный доход от владения ценными бумагами, вам и не захочется выходить с фондового рынка. Пусть ваши средства работают легко и долго.