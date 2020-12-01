«Через десять лет в Беларуси будет больше полумиллиона электромобилей». Эксперты - о рынке электрокаров

Источник материала: Tut.by

По оценкам сети ЭЗС Malanka, количество электрокаров в стране уже превысило 1600 автомобилей, а потребление энергии увеличилось в 4 раза и достигло 6,4 миллиона кВт⋅ч. Если нынешние меры по стимулированию покупки электромобилей сохранятся, а также будут приняты новые, то, по прогнозам экспертов, к 2030 году по дорогам страны может колесить свыше 500 тысяч электромобилей. Они будут потреблять порядка 2,3 миллиарда кВт⋅ч, что составит десятую часть общей мощности БелАЭС.





Еще в июне 2020 года количество электромобилей в Беларуси оценивалось в 400 штук, но после отмены НДС и таможенной пошлины ввоз машин возрос лавинообразно. Национальный оператор по развитию в Беларуси сети электрозаправочных станций — ПО «Белоруснефть», которому принадлежит бренд Malanka, — прогнозирует дальнейший значительный рост количества электротранспорта. К концу 2021-го года эксперты, основываясь на данных BloombergNEF и Международного энергетического агентства, ожидают, что в Беларуси будет 5000 электрокаров, в 2022-м по базовому сценарию — 25 800, в 2023-м — 54 000, в 2024-м — 82 800, в 2025-м — 112 200. Однако существует и более агрессивный сценарий, по которому количество электромобилей составит к 2025 году более 230 тысяч.

В соответствии с таким прогнозом заранее выстраивается и сеть заправочных станций: только за этот год их количество увеличилось с 200 до 400. Сейчас Malanka делает упор на установку быстрых зарядных станций мощностью 50 кВт. В ближайшие годы появятся супербыстрые зарядки, способные за несколько минут зарядить современные электромобили.

Цифра в 112 200 электромобилей к 2025 году — это еще не самый оптимистичный прогноз. В Malanka уверены, что если государство и дальше будет стимулировать как физические, так и юридические лица переходить на экологичный электротранспорт, то речь может идти о 230 000 электрокаров уже к 2025 году.

Дополнительные меры поддержки обсуждались во время первого белорусского форума по развитию электромобильности E-mobility-2020. Предлагалось выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей, предоставить льготное налогообложение компаниям, которые пересадили своих водителей на электрокары. Обсуждалась возможность разрешить авто с зелеными номерами двигаться по полосе для общественного транспорта, а электрическим грузовикам дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами.

Если все необходимое будет сделано, то к 2030 году доля электротранспорта в национальном автомобильном парке может составить порядка 14%, или 565 тысяч электромобилей с потребляемой ими электроэнергией, равной минимум 2,3 миллиарда кВт⋅ч.





— С одной стороны, это может показаться слишком амбициозным планом, а с другой, обратите внимание, как быстро меняется ситуация на рынке EV, — говорит Андрей Котик, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть». — Достаточно взглянуть, как быстро эксперты корректировали свои прогнозы по количеству электромобилей в мире к 2030 году. Пару лет назад считалось, что к этому моменту каждое четвертое авто будет на электротяге, а сейчас мировые эксперты сходятся во мнении, что уже каждое второе. Крупнейшие мировые автоконцерны, такие как BMW, Renault, уже заявили о своем намерении отказаться от производства авто с ДВС и сосредоточиться на выпуске только ev-автомобилей. Целый ряд стран не побоялись озвучить даже даты полного отказа от ДВС. Норвегия — 2025 год, Китай — 2025-й, Израиль — 2030-й, Великобритания — 2030-й, Франция — 2040-й. Мы, надеемся, что Беларусь продолжит вести активную работу по развитию рынка электромобилей и станет в один ряд с передовыми странами использующие EV.