ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Через десять лет в Беларуси будет больше полумиллиона электромобилей». Эксперты - о рынке электрокаров

01.12.2020 07:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По оценкам сети ЭЗС Malanka, количество электрокаров в стране уже превысило 1600 автомобилей, а потребление энергии увеличилось в 4 раза и достигло 6,4 миллиона кВтч. Если нынешние меры по стимулированию покупки электромобилей сохранятся, а также будут приняты новые, то, по прогнозам экспертов, к 2030 году по дорогам страны может колесить свыше 500 тысяч электромобилей. Они будут потреблять порядка 2,3 миллиарда кВтч, что составит десятую часть общей мощности БелАЭС.


Еще в июне 2020 года количество электромобилей в Беларуси оценивалось в 400 штук, но после отмены НДС и таможенной пошлины ввоз машин возрос лавинообразно. Национальный оператор по развитию в Беларуси сети электрозаправочных станций — ПО «Белоруснефть», которому принадлежит бренд Malanka, — прогнозирует дальнейший значительный рост количества электротранспорта. К концу 2021-го года эксперты, основываясь на данных BloombergNEF и Международного энергетического агентства, ожидают, что в Беларуси будет 5000 электрокаров, в 2022-м по базовому сценарию — 25 800, в 2023-м — 54 000, в 2024-м — 82 800, в 2025-м — 112 200. Однако существует и более агрессивный сценарий, по которому количество электромобилей составит к 2025 году более 230 тысяч.

В соответствии с таким прогнозом заранее выстраивается и сеть заправочных станций: только за этот год их количество увеличилось с 200 до 400. Сейчас Malanka делает упор на установку быстрых зарядных станций мощностью 50 кВт. В ближайшие годы появятся супербыстрые зарядки, способные за несколько минут зарядить современные электромобили.

Цифра в 112 200 электромобилей к 2025 году — это еще не самый оптимистичный прогноз. В Malanka уверены, что если государство и дальше будет стимулировать как физические, так и юридические лица переходить на экологичный электротранспорт, то речь может идти о 230 000 электрокаров уже к 2025 году.

Дополнительные меры поддержки обсуждались во время первого белорусского форума по развитию электромобильности E-mobility-2020. Предлагалось выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей, предоставить льготное налогообложение компаниям, которые пересадили своих водителей на электрокары. Обсуждалась возможность разрешить авто с зелеными номерами двигаться по полосе для общественного транспорта, а электрическим грузовикам дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами.

Если все необходимое будет сделано, то к 2030 году доля электротранспорта в национальном автомобильном парке может составить порядка 14%, или 565 тысяч электромобилей с потребляемой ими электроэнергией, равной минимум 2,3 миллиарда кВтч.


— С одной стороны, это может показаться слишком амбициозным планом, а с другой, обратите внимание, как быстро меняется ситуация на рынке EV, — говорит Андрей Котик, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть». — Достаточно взглянуть, как быстро эксперты корректировали свои прогнозы по количеству электромобилей в мире к 2030 году. Пару лет назад считалось, что к этому моменту каждое четвертое авто будет на электротяге, а сейчас мировые эксперты сходятся во мнении, что уже каждое второе. Крупнейшие мировые автоконцерны, такие как BMW, Renault, уже заявили о своем намерении отказаться от производства авто с ДВС и сосредоточиться на выпуске только ev-автомобилей. Целый ряд стран не побоялись озвучить даже даты полного отказа от ДВС. Норвегия — 2025 год, Китай — 2025-й, Израиль — 2030-й, Великобритания — 2030-й, Франция — 2040-й. Мы, надеемся, что Беларусь продолжит вести активную работу по развитию рынка электромобилей и станет в один ряд с передовыми странами использующие EV.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть ЭЗС Malanka рассчитывает, что, по оценкам экспертов, к 2030 году в Беларуси будет 400 тысяч электромобилей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Усясьветны дзень барацьбы са СНІДам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика