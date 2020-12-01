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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

01.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый декабрьский день погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный слабый. Погода в регионах:

  • Брест -1..+1°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..-2°C;
  • Гродно 0..-2°C;
  • Могилев 0..-2°C;
  • Минск 0..-2°C.
 
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В первый декабрьский день погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
 
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