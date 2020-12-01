Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В первый декабрьский день погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный слабый. Погода в регионах: