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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В первый декабрьский день погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный слабый. Погода в регионах:
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В первый декабрьский день погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
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