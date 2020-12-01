Что произошло с обменным курсом доллара

На 22,43% (с 2,1134 до 2,5875 рубля) вырос в январе—ноябре 2020 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.





В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74% (до 2,2421), в марте — на 15,69% (до 2,5939), в апреле — подешевел на 6,38% (до 2,4284), в мае — на 0,80% (до 2,4089), в июне — подорожал на 0,51% (до 2,4211), в июле — на 1,25% (до 2,4514), в августе — на 10,04% (до 2,6975), в сентябре — подешевел на 3,09% (до 2,6142), в октябре — подорожал на 0,55% (до 2,6286), в ноябре — подешевел на 1,56%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 1,39% (с 2,6113 до 2,5751 рубля), продажи — на 1,74% (с 2,6459 до 2,5999).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), за май — на 0,18% (до 2,4100), за июнь — увеличился на 0,10% (до 2,4123), за июль — на 1,04% (до 2,4375), за август — на 8,91% (до 2,6548), за сентябрь — снизился на 1,18% (до 2,6236), за октябрь — вырос на 0,44% (до 2,6352), за ноябрь — снизился на 1,82% (до 2,5873), с начала года — вырос на 22,99%.

В январе—ноябре 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 2,91% (в ноябре — увеличился на 2,79%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Как сообщал БелаПАН, по итогам января—ноября нынешнего года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару США на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).