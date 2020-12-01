Топ-5 новых смартфонов, недавно появившихся в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Как правило, к концу года в продажу уже не поступает много новых смартфонов. Обычно к этому времени производители предлагают то, что успели представить ранее. Но несколько новых для Беларуси моделей отыскать нам все же удалось. Рассказываем о пяти таких устройствах.



Фото: The Verge

Девайс официально не представлен в Беларуси, но есть в интернет-магазинах. Там он продается примерно за 1700 рублей.

Что аппарат предлагает за эти деньги? Во-первых, экран на 6,55 дюйма с AMOLED-матрицей, разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц. Есть и поддержка HDR10+, для кого-то окажется важной функция Always On Display, выводящая на заблокированный экран часы, уведомления и другую информацию.

Гаджет построен на базе процессора Snapdragon 865 от Qualcomm и комплектуется как минимум 8/128 ГБ памяти. Правда, расширить ее через карты microSD не получится. А еще в активе батарейка на 4500 мАч, есть 65-ваттная ускоренная проводная зарядка. Но от беспроводного способа восполнения энергии в этой модели решили отказаться. Вдобавок смартфон может похвастаться тем, что работает на Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп, 16 Мп («ширик»), 5 Мп (макро) и 5 Мп (сенсор глубины). Фронтальный модуль, размещенный прямо в дисплее, на 16 Мп.



Realme 7 Pro. Фото: GSMArena

Среди новинок — два среднебюджетных смартфона от официально пришедшего к нам весной китайского бренда. Realme 7 в Сети стоит около 780 рублей, а «старший» Realme 7 Pro в том же 21vek.by предлагается за 900 рублей. Внешне оба гаджета схожи, хоть и достаточно сильно разнятся по характеристикам.

Так, младший Realme 7 комплектуется экраном на 6,5 дюйма с поддержкой частоты обновления в 90 Гц. Процессор — MediaTek Helio G95. Оперативной и постоянной памяти — не менее 6/64 ГБ. Можно расширить хранилище через карты microSD. А еще смартфон оснащается емким аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает 30-ваттную проводную зарядку. Камера такая: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Более технически продвинутый Reamle 7 Pro отличается экраном с AMOLED-матрицей и встроенным в панель сканером отпечатков пальцев. Правда, и частота обновления тут стандартная — только 60 Гц. Устройство базируется на процессоре Snapdragon 720G, который дополняется 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарейка — 4500 мАч. В активе даже 65-ваттная проводная зарядка. Основная камера состоит из фотомодулей на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.



Vivo V20. Фото: techradar.com

Оба смартфона официально представлены в Беларуси. За младший (SE) просят 859 рублей, за V20 — 1199 рублей.

Начнем с менее премиального V20 SE. Корпус этого аппарата — пластиковый, сканер отпечатков оптического типа встроен в экран на 6,44 дюйма. Матрица при этом — AMOLED, разрешение — Full HD+. Аппаратная основа, правда, не самая производительная — девайс работает на SoC Snapdragon 665. Зато памяти — много, 8/128 ГБ. Ее можно расширить через карты microSD. Аккумулятор также достаточно вместительный, на 4100 мАч. Зарядка — 33-ваттная. Основная камера включает фотомодули на 48 Мп, 8 Мп («ширик») и 2 Мп (глубина).

Полноценный V20 изготавливается уже из стекла. Экран у него аналогичный, на 6,44 дюйма с матрицей AMOLED. Платформа более мощная — на базе Snapdragon 720G (прямо как у Realme 7 Pro). Оперативной и постоянной памяти — не менее 8/128 ГБ. Но есть и версия на 256 ГБ. Не отказались и от карточек microSD. Батарейка чуть менее емкая, на 4000 мАч. А еще такая же 33-ваттная проводная зарядка. Камера отличается только основным фотомодулем: его разрешение равняется 64 Мп. Другие датчики повторяют таковые в V20 SE.