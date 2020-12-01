В Витебске открыли крутой тир для милиции - такой есть только у «Алмаза»

Источник материала: Tut.by

В новом здании Октябрьского РОВД Витебска открыли крутой тир — подобный есть только в спецподразделении МВД Беларуси «Алмаз» в Минске, пишут «Витебские вести».





— Длина стрелковой галереи — 50 метров. Пулеулавливатель — единственный в Беларуси — удерживает с расстояния 10 метров бронебойную пулю калибра 7,62 мм. Поэтому можно вести огонь из любого стрелкового оружия, стоящего на вооружении в органах внутренних дел, — рассказал начальник центра подготовки личного состава УВД облисполкома Сергей Гриценко. — Есть тренажер для беспулевой стрельбы с макетами разных видов оружия и оптико-электронными насадками для боевых единиц. Эти устройства позволяют, не тратя боеприпасов, отработать технику стрельбы, например, из пистолета, начиная от его извлечения из кобуры, прицеливания, нажатия на спусковой крючок и т.д. Благодаря датчикам инструктор увидит малейшие ошибки стрелка — излишнее напряжение мышц, неправильное движение пальца и прочее.

В тире находятся падающие и качающиеся мишени, стационарные и передвижные, попперы. Стрелять можно не только вперед, но и в стороны. По всей галерее установлены антирикошетные плиты — на стенах, полу, потолке.

Заниматься в тире могут не только сотрудники Октябрьского, но и других райотделов. Помещение подходит для проведения соревнований по стрельбе.

Напомним, в Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. В церемонии участвовал министр внутренних дел Иван Кубраков.