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Роман Григорчук: игроки "Шахтера" ездили из Минска на тренировки и обратно на личных авто. Это что-то из ряда вон!

01.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Шахтера" Роман Григорчук, который привел горняков к золотым медалям чемпионата Беларуси, рассказал корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу, что изменил в работе с командой.

- А что касается раздевалки? Говорят, вы жесткий тренер в плане дисциплины...

- Разумеется, где бы ни работал, стараюсь строить процесс согласно своему видению. Но — важно — сначала надо объяснить его людям и понять, подходит ли это команде. Если да — в этом направлении движемся. Что касается Солигорска, принципиальным сразу стал только один момент. Если честно, не мог представить себе чего-то подобного и допустить, чтобы так продолжалось, тоже не мог. Речь о том, что футболисты, которые живут в большинстве своем в Минске, добирались на тренировки и обратно на личном транспорте. Это что-то из ряда вон! Как ни пытался, не находил логики. Ну не может футболист проводить полтора часа за рулем перед тренировкой! Это напряжение глаз, внимания, тратится куча сил. К тому же они ведь не просто ездят, а “летают” по трассе. Затем тренировка, а после нее игрок снова садится за руль и едет еще 150 километров до столицы. Естественно, многие думают: зачем какое-то там восстановление, скорее домой. И это, слава богу, еще обходилось без ДТП. О каком футболе здесь вообще можно думать? Поэтому не мог допустить, чтобы так продолжалось — сразу потребовал, чтобы вопрос урегулировали: выделили автобус, чтобы централизованно привозил и отвозил ребят домой.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "Шахтера" Роман Григорчук, который привел горняков к золотым медалям чемпионата Беларуси, рассказал корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу,...
 
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