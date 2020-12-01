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Наследный принц Японии разрешил дочери выйти замуж за простолюдина

01.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наследный принц Японии Фумихито дал разрешение старшей дочери, 29-летней принцессе Мако на брак с простолюдином. Об этом 30 ноября пишет "Русская служба ВВC".



Избранник принцессы – ее однокурсник Кей Комуро, они познакомились во время учебы в университете Токио.

По информации ВВС, семья Комуро не имеет большого веса в японском обществе и испытывает финансовые трудности. На оплату образования сына мать Комуро просила деньги у своего жениха.

Принцесса Мако после свадьбы потеряет королевский титул.

ВВС сообщает, что тетя Мако, принцесса Саяко Нори в 2005 году вышла замуж за дизайнера и тоже потеряла титул члена императорской семьи.
 
 
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Наследный принц Японии Фумихито дал разрешение старшей дочери, 29-летней принцессе Мако на брак с простолюдином. Об этом 30 ноября пишет "Русская служба ВВC".
 
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