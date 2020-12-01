Водителям рекомендуют не парковаться над люками в мороз

— Зимой сотрудники Госавтоинспекции нередко оказывают помощь водителям, автомобили которых не заводятся в мороз либо с ними произошли поломки в пути, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Ангелина Волосарь. — Бывают и курьезные случаи. Разумная на первый взгляд идея приводит к неразумному результату. Казалось бы, припаркуй автомобиль над теплым люком, и поднимающийся из него воздух поможет двигателю сохранить температуру несколько выше окружающей среды. В итоге мотор будет проще завести поутру. Однако мало кто в этот момент вспоминает, что у теплого воздуха куда более высокая влажность. Причем по мере остывания влаги из теплого воздуха активно выпадает осадок на близлежащие предметы. И придется ждать настоящей весны с круглосуточными плюсовыми температурами и жарким солнцем.