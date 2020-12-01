ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водителям рекомендуют не парковаться над люками в мороз

01.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оставленный в мороз над теплым люком автомобиль может запросто замерзнуть, покрыться коркой льда, из-за чего станет проблематично проникнуть в салон, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в отделе ГАИ Ленинского РУВД.

— Зимой сотрудники Госавтоинспекции нередко оказывают помощь водителям, автомобили которых не заводятся в мороз либо с ними произошли поломки в пути, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Ангелина Волосарь. — Бывают и курьезные случаи. Разумная на первый взгляд идея приводит к неразумному результату. Казалось бы, припаркуй автомобиль над теплым люком, и поднимающийся из него воздух поможет двигателю сохранить температуру несколько выше окружающей среды. В итоге мотор будет проще завести поутру. Однако мало кто в этот момент вспоминает, что у теплого воздуха куда более высокая влажность. Причем по мере остывания влаги из теплого воздуха активно выпадает осадок на близлежащие предметы. И придется ждать настоящей весны с круглосуточными плюсовыми температурами и жарким солнцем.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оставленный в мороз над теплым люком автомобиль может запросто замерзнуть, покрыться коркой льда, из-за чего станет проблематично проникнуть в салон, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азербайджан взял под контроль Лачинский район Нагорного Карабаха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика