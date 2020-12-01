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Экономист: «Такая обстановка, что за обсуждение бюджета могут обвинить в антигосударственной деятельности»

01.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работать в следующем году белорусам придется больше, чем в 2020-м.



Министерство труда установило расчетную норму рабочего времени на 2021 год.  На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график работы (сменности), а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым кодексом.

Расчетная норма меняется каждый год. Так, в 2021 году для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2 050 часов, для 6-дневной с выходным в воскресенье – 2 031 час. В нынешнем 2020 году эта норма составляет  2 032 и 2 026 часов соответственно. Получается, что в следующем году мы будем работать больше по сравнению с текущим.

«В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах», – сообщают в Минтруда.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы.

Отмечается, что в организациях с иными режимами работы наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года, согласно ТК, и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину.
 
 
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