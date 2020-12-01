Берлин вновь призывает Лукашенко к диалогу и повторным выборам













"Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию. Но Лукашенко и его помощники ведут циничную борьбу против демократии и игнорируют легитимные требования оппозиции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.





В Беларуси уже почти четыре месяца, несмотря на жесткое противодействие силовиков, продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Однако значительная часть общества не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.