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Берлин вновь призывает Лукашенко к диалогу и повторным выборам

01.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт вновь призвал президента Беларуси Александра Лукашенко к "диалогу с обществом и проведению честных выборов".




"Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию. Но Лукашенко и его помощники ведут циничную борьбу против демократии и игнорируют легитимные требования оппозиции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

В Беларуси уже почти четыре месяца, несмотря на жесткое противодействие силовиков, продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Однако значительная часть общества не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
 
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Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт вновь призвал президента Беларуси Александра Лукашенко к "диалогу с обществом и проведению честных выборов".
 
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