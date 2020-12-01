|
Что власть делала не так? Отвечает Александр Лукашенко
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Не так давно Наталья Кочанова задалась любопытнейшим вопросом: «Что мы делали не так?» Впрочем, тут же сама и ответила: «Мы все делали так». Но патрон главы Совета Республики с ней не согласен.
Да-да, именно Александр Григорьевич уже не раз сам ответил на вопрос, что же делали не так? И главное — кто виноват в случившемся?
Идеология
Камушек в огород самой Натальи Ивановны, которая в последнее время на передовой идеологической борьбы, прилетел буквально на днях. Александра Григорьевича прямо заявил, что «в патриотическом воспитании у нас большой пробел».
— Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации — отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков, — заявил Лукашенко.
Впрочем, то, что в идеологическом плане у нас «что-то не так», Александр Григорьевич признавал давно. Больше всего его беспокоило отсутствие главной идеи, которую ни он, ни его армия идеологов никак не могли придумать для белорусов.
Александр Лукашенко. 17.10.2014
— Нам надо ещё работать — выкристаллизовать надо эту великую идею, при которой народ будет в струнку вытягиваться и говорить: «Да! Это то, к чему мы должны стремиться». Вот где эта идея? — сокрушался в 2014 году глава Беларуси.
И даже не подозревал, что через шесть лет у белорусов таки выкристаллизируется идея, к которой они будут отчаянно стремиться. Правда, не факт, что сам Александр Григорьевич от нее в восторге.
Экономика
Но идеи идеями, однако и в экономике Лукашенко не раз обнаруживал явные промахи. Например, время от времени его беспокоили «отдельные государства», которые «при помощи вентиля на нефтяной трубе» решают «выгодные им вопросы».
Александр Лукашенко. 03.03.2020
Молодежная политика
Кстати, Наталье Ивановне, которая в последнее время зачастила в вузы с разъяснением «политики партии», наверняка интересно будет узнать, что происходящее в молодежной среде Александр Григорьевич тоже возложил на себя и своих соратников, то бишь и на Кочанову.
Александр Лукашенко. 02.06.2020
И это как раз тот случай, когда хочется властям сказать «спасибо» за «недоработки».
Кстати, глава Беларуси не первый раз признавал этот промах.
Александр Лукашенко. 21.07.2020
А чтобы было понятно, кто это «мы», Александр Григорьевич уточнил несколькими годами ранее:
— Сложилось впечатление, что в последнее время наши идеологические помощники — молодежные организации, общественные — увлеклись флешмобами, пиар-акциями и другими показушными мероприятиями. Это тоже, наверное, нужно, это современно. Но они, видимо, забыли, что их главная задача — это ежедневная кропотливая работа с молодежью, — заявлял он в августе 2017-го.
Впрочем, признание этого факта никак не помешало и дальше исправно кормить БРСМ, «Белую Русь» и прочих «идеологических помощников».
Социальная политика
Тут Наталья Ивановна и сама не раз обнаруживала, что зарплаты в некоторых сферах не очень — то медикам недоплачивают («молодые люди, которые поступают в медицинский вуз, не рассчитывают на то, что будут получать огромную зарплату»), то молодым тренерам где-то зажали («ну что поделать, такая зарплата!»). Связать все это с нынешней ситуацией у председателя Совета Республики не получилось.
Впрочем, неизвестно, получилось ли это у Александра Лукашенко, но еще три года назад он заявлял:
Александр Лукашенко. 24.08.2017
И пообещал «любыми путями» «почти удваивать в будущем году их доходы».
А пока доходы учителей росли семимильными шагами (все больше в речах президента), с госслужащими все было наоборот.
— Чтобы вы знали, госслужащие сегодня у нас обижены, как ни в какой другой стране. И я виноват, я виноват в этом, но их прошу: давайте перед выборами этого делать не будем, ни повышать зарплаты, ни денежные довольствия и так далее, сложности есть у трудящихся, давайте и мы потерпим, — призывал Лукашенко на съезде профсоюзов еще перед предыдущими выборами.
Национальный вопрос
Было и признание недоработок в области национального вопроса.
Александр Лукашенко. 15.01.2015
Справедливости ради заметим, что по прошествии пяти лет белорусам-таки удалось стать нацией. И роль Александра Григорьевича в этом невероятная — причем, похоже, именно сейчас он как раз и напрягся.
Сельское хозяйство
Любимая сфера главы государства тоже не блещет. Его визит на ферму «Слижи» в Могилевской области закончился легендарным скандалом.
— Зачем вы меня сюда привезли? — возмущался Лукашенко. — Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (тогда глава президентской администрации, — прим. ред.) следом туда? Анфимова (тогда главу КГК, — прим. ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Всех под нож, всех до единого.
Главный прокол
Но, пожалуй, главное, «что сделали не так», Александр Григорьевич лучше всего описал российским пропагандистам, которых принимал в сентябре.
В частности, он заявил, что внутренние причины недовольства в Беларуси — личные.
Александр Лукашенко. 08.09.2020
И тут даже добавить нечего. Полностью согласны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отыскали человека, который в корне не согласен с Натальей Кочановой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)