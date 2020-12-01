Что власть делала не так? Отвечает Александр Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Не так давно Наталья Кочанова задалась любопытнейшим вопросом: «Что мы делали не так?» Впрочем, тут же сама и ответила: «Мы все делали так». Но патрон главы Совета Республики с ней не согласен.





Да-да, именно Александр Григорьевич уже не раз сам ответил на вопрос, что же делали не так? И главное — кто виноват в случившемся?

Идеология

Камушек в огород самой Натальи Ивановны, которая в последнее время на передовой идеологической борьбы, прилетел буквально на днях. Александра Григорьевича прямо заявил, что «в патриотическом воспитании у нас большой пробел».

— Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации — отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков, — заявил Лукашенко.

Впрочем, то, что в идеологическом плане у нас «что-то не так», Александр Григорьевич признавал давно. Больше всего его беспокоило отсутствие главной идеи, которую ни он, ни его армия идеологов никак не могли придумать для белорусов.

Нужна такая зажигающая вещь, которая была бы воспринята всем обществом и к которой бы стремились. Честно говорю — ни я не изобрёл этого, не придумал, ни мои помощники. Александр Лукашенко. 17.10.2014

— Нам надо ещё работать — выкристаллизовать надо эту великую идею, при которой народ будет в струнку вытягиваться и говорить: «Да! Это то, к чему мы должны стремиться». Вот где эта идея? — сокрушался в 2014 году глава Беларуси.

И даже не подозревал, что через шесть лет у белорусов таки выкристаллизируется идея, к которой они будут отчаянно стремиться. Правда, не факт, что сам Александр Григорьевич от нее в восторге.

Экономика

Но идеи идеями, однако и в экономике Лукашенко не раз обнаруживал явные промахи. Например, время от времени его беспокоили «отдельные государства», которые «при помощи вентиля на нефтяной трубе» решают «выгодные им вопросы».

И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам. Александр Лукашенко. 03.03.2020

Молодежная политика

Кстати, Наталье Ивановне, которая в последнее время зачастила в вузы с разъяснением «политики партии», наверняка интересно будет узнать, что происходящее в молодежной среде Александр Григорьевич тоже возложил на себя и своих соратников, то бишь и на Кочанову.

На нее (молодежь) обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы. Александр Лукашенко. 02.06.2020

И это как раз тот случай, когда хочется властям сказать «спасибо» за «недоработки».

Кстати, глава Беларуси не первый раз признавал этот промах.

Мы молодёжь, конечно, упустили. И надо открыто об этом говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся, хайпуются там и т.д. И мы все ахаем и охаем. Ну так мы их упустили! Особенно в Минске. Александр Лукашенко. 21.07.2020

А чтобы было понятно, кто это «мы», Александр Григорьевич уточнил несколькими годами ранее:

— Сложилось впечатление, что в последнее время наши идеологические помощники — молодежные организации, общественные — увлеклись флешмобами, пиар-акциями и другими показушными мероприятиями. Это тоже, наверное, нужно, это современно. Но они, видимо, забыли, что их главная задача — это ежедневная кропотливая работа с молодежью, — заявлял он в августе 2017-го.

Впрочем, признание этого факта никак не помешало и дальше исправно кормить БРСМ, «Белую Русь» и прочих «идеологических помощников».

Социальная политика

Тут Наталья Ивановна и сама не раз обнаруживала, что зарплаты в некоторых сферах не очень — то медикам недоплачивают («молодые люди, которые поступают в медицинский вуз, не рассчитывают на то, что будут получать огромную зарплату»), то молодым тренерам где-то зажали («ну что поделать, такая зарплата!»). Связать все это с нынешней ситуацией у председателя Совета Республики не получилось.

Впрочем, неизвестно, получилось ли это у Александра Лукашенко, но еще три года назад он заявлял:

Конечно, где-то обедняем преподавателя и учителя. Катастрофически несправедливо мы относимся к тем, кто работает, прежде всего, в яслях и детских садах. Александр Лукашенко. 24.08.2017

И пообещал «любыми путями» «почти удваивать в будущем году их доходы».

А пока доходы учителей росли семимильными шагами (все больше в речах президента), с госслужащими все было наоборот.

— Чтобы вы знали, госслужащие сегодня у нас обижены, как ни в какой другой стране. И я виноват, я виноват в этом, но их прошу: давайте перед выборами этого делать не будем, ни повышать зарплаты, ни денежные довольствия и так далее, сложности есть у трудящихся, давайте и мы потерпим, — призывал Лукашенко на съезде профсоюзов еще перед предыдущими выборами.

Национальный вопрос

Было и признание недоработок в области национального вопроса.

Ну не сложились мы как нация — значит, есть куда расти, над чем думать, например в каком направлении развиваться. Меня это ну абсолютно не напрягает, что мы еще где-то недоработали. Александр Лукашенко. 15.01.2015

Справедливости ради заметим, что по прошествии пяти лет белорусам-таки удалось стать нацией. И роль Александра Григорьевича в этом невероятная — причем, похоже, именно сейчас он как раз и напрягся.

Сельское хозяйство

Любимая сфера главы государства тоже не блещет. Его визит на ферму «Слижи» в Могилевской области закончился легендарным скандалом.

— Зачем вы меня сюда привезли? — возмущался Лукашенко. — Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (тогда глава президентской администрации, — прим. ред.) следом туда? Анфимова (тогда главу КГК, — прим. ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Всех под нож, всех до единого.

Главный прокол

Но, пожалуй, главное, «что сделали не так», Александр Григорьевич лучше всего описал российским пропагандистам, которых принимал в сентябре.

В частности, он заявил, что внутренние причины недовольства в Беларуси — личные.

Наверное, я все-таки пересидел. Я это в предвыборную кампанию говорил: «утюг» включил — Лукашенко, «чайник электрический» включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко и прочее. Наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Александр Лукашенко. 08.09.2020

И тут даже добавить нечего. Полностью согласны.