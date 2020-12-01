|
Как МАЗ проигрывает конкуренцию на российском рынке
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу «Урал».
Впервые за последние годы «Урал» по продажам опередил белорусское предприятие и удерживает это тактическое лидерство уже в течение трех кварталов 2020 года.
По итогам 2019 года в самом популярном классе грузовиков полной массой свыше 14 тонн, как и в предыдущие годы, белорусский производитель был впереди уральского конкурента. Рыночная доля МАЗ в начале 2020 года составляла 5,8%, «АЗ «Урал» — 4,6%.
Но уже в первом квартале 2020 года «Урал» вырвался вперед. Его доля в продажах выросла до 7,1%, а МАЗа сократилась до 5,1%. По итогам полугодия «Урал» сохранил лидерство в соперничестве с белорусами. Его доля составляла 6,8%, а МАЗа — 5,3%.
Продолжение обзора читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)