ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как МАЗ проигрывает конкуренцию на российском рынке

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу «Урал».

Впервые за последние годы «Урал» по продажам опередил белорусское предприятие и удерживает это тактическое лидерство уже в течение трех кварталов 2020 года. 

По итогам 2019 года в самом популярном классе грузовиков полной массой свыше 14 тонн, как и в предыдущие годы, белорусский производитель был впереди уральского конкурента. Рыночная доля МАЗ в начале 2020 года составляла 5,8%, «АЗ «Урал» — 4,6%.

Но уже в первом квартале 2020 года «Урал» вырвался вперед. Его доля в продажах выросла до 7,1%, а МАЗа сократилась до 5,1%. По итогам полугодия «Урал» сохранил лидерство в соперничестве с белорусами. Его доля составляла 6,8%, а МАЗа — 5,3%.

Продолжение обзора читайте здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы скандальны аўдыязапіс – галасы, падобныя да Эйсмант і Латышонка: «А может это не это?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика