Как МАЗ проигрывает конкуренцию на российском рынке

Источник материала: Салiдарнасць

На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу «Урал».

Впервые за последние годы «Урал» по продажам опередил белорусское предприятие и удерживает это тактическое лидерство уже в течение трех кварталов 2020 года.

По итогам 2019 года в самом популярном классе грузовиков полной массой свыше 14 тонн, как и в предыдущие годы, белорусский производитель был впереди уральского конкурента. Рыночная доля МАЗ в начале 2020 года составляла 5,8%, «АЗ «Урал» — 4,6%.

Но уже в первом квартале 2020 года «Урал» вырвался вперед. Его доля в продажах выросла до 7,1%, а МАЗа сократилась до 5,1%. По итогам полугодия «Урал» сохранил лидерство в соперничестве с белорусами. Его доля составляла 6,8%, а МАЗа — 5,3%.

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