ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кейт Миддлтон нечаянно показала любимые смайлики в переписке

01.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова удивила публику, но на этот раз дело не касается ее стиля: фаворитка Ее Величества случайно показала набор любимых смайликов в переписке.

Пока некоторые поклонницы и глянцевые издания восхищались винтажным нарядом из шелка, который Миддлтон продемонстрировала во время виртуальной сессии "вопрос-ответ", глазастые фанаты внимательно рассмотрели содержимое ее телефона. И найденное их очень удивило.

Во время виртуального общения Миддлтон нечаянно "засветила" любимые эмодзи, которые использует при общении в соцсетях: подборка будущей королевы-консорта удивила поклонников.

Набор самых популярных смайликов из телефона герцогини - две девочки, которые держатся за руки, ананас, злобный эмодзи, фиолетовый монстрик, огурец, кланяющийся человечек, ветер и рвотный рефлекс! После такой неоднозначной подборки фанаты пошутили, что страшно даже подумать, какие темы обсуждаются в королевском чате.

Напомним, что недавно в сети обсуждали неожиданный рекорд, который Миддлтон установила в Британии.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданный выбор эмодзи, которые герцогиня использует каждый день при отправке сообщений мужу, королеве и подчиненным удивил поклонников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как МАЗ проигрывает конкуренцию на российском рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика