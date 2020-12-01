Кейт Миддлтон нечаянно показала любимые смайлики в переписке

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова удивила публику, но на этот раз дело не касается ее стиля: фаворитка Ее Величества случайно показала набор любимых смайликов в переписке.

Пока некоторые поклонницы и глянцевые издания восхищались винтажным нарядом из шелка , который Миддлтон продемонстрировала во время виртуальной сессии "вопрос-ответ", глазастые фанаты внимательно рассмотрели содержимое ее телефона. И найденное их очень удивило.

Во время виртуального общения Миддлтон нечаянно "засветила" любимые эмодзи, которые использует при общении в соцсетях: подборка будущей королевы-консорта удивила поклонников.

Набор самых популярных смайликов из телефона герцогини - две девочки, которые держатся за руки, ананас, злобный эмодзи, фиолетовый монстрик, огурец, кланяющийся человечек, ветер и рвотный рефлекс! После такой неоднозначной подборки фанаты пошутили, что страшно даже подумать, какие темы обсуждаются в королевском чате.

Напомним, что недавно в сети обсуждали неожиданный рекорд , который Миддлтон установила в Британии.

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