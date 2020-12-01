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Кейт Миддлтон нечаянно показала любимые смайлики в переписке
01.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова удивила публику, но на этот раз дело не касается ее стиля: фаворитка Ее Величества случайно показала набор любимых смайликов в переписке.
Пока некоторые поклонницы и глянцевые издания восхищались
Во время виртуального общения Миддлтон нечаянно "засветила" любимые эмодзи, которые использует при общении в соцсетях: подборка будущей королевы-консорта удивила поклонников.
Набор самых популярных смайликов из телефона герцогини - две девочки, которые держатся за руки, ананас, злобный эмодзи, фиолетовый монстрик, огурец, кланяющийся человечек, ветер и рвотный рефлекс! После такой неоднозначной подборки фанаты пошутили, что страшно даже подумать, какие темы обсуждаются в королевском чате.
Напомним, что недавно в сети обсуждали
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Неожиданный выбор эмодзи, которые герцогиня использует каждый день при отправке сообщений мужу, королеве и подчиненным удивил поклонников.
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