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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гололедицы
01.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. В Беларусь объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, которая образовалась на некоторых участках дорог, сообщает во вторник Гидрометцентр.
© Sputnik Станислав Лобатый
Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южный слабый. Днем температура воздуха составит -2..+2°С.
Напомним, что по белорусскому законодательству с 1 декабря водители автомобилей должны ездить на зимней резине. Использование ее обязательно до 1 марта. Невыполнение требования влечет за собой штраф в размере 0,5 базовой величины.
Госавтоинспекция периодически напоминает водителям правила безопасной езды во время плохой погоды. Рекомендуется убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей, использовать "незамерзайку", не превышать скоростной режим, не совершать рисковых маневров, увеличить дистанцию и боковой интервал на дороге.
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По белорусскому законодательству с 1 декабря водители автомобилей должны ездить на зимней резине - нарушителям грозит штраф.
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