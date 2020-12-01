На границе продолжается транспортный коллапс

Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря.





Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:

латвийское направление

«Григоровщина» — более 160;

«Урбаны» — более 10.

литовское направление:

«Каменный Лог» — более 400;

«Бенякони» — более 350;

«Привалка» — более 220;

«Котловка» — более 130.

польское направление: