|
На границе продолжается транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря.
Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:
латвийское направление
литовское направление:
польское направление:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)