«Покайся, у тебя слишком мало времени. Ты не имеешь права незаконно удерживать власть и убивать»

По мнению одного из самых активных в медиа-пространстве священников, ксендза Вячеслава Барока, Александр Лукашенко должен покаяться.



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В интервью «ГА» он подчеркнул, что «должен проливать свет Слова Божьего на те процессы, которые происходят в мире, и давать моральную оценку тем или иным явлениям».

Поэтому, когда в Беларуси начались протесты, «слишком явно проявлялось зло, я просто был обязан говорить об этом и называть зло по имени».

Барок рад, что церковь не осталась в стороне, когда начались мирные протесты: «Церковь идет рядом с каждым человеком и поддерживает его на его пути, объясняет, как делать выбор, чтобы оставаться верным своей совести, чтобы всегда выбирать добро. И Католическая церковь, в частности, сейчас близка к своей пастве и народу. Это радует меня. Хотя за это приходится и расплачиваться».

Священник напомнил, что когда начался протест, католики, православные и протестанты выступили единым фронтом, потому что «никто не захотел остаться в стороне, когда людей пытали, когда над людьми издевались».

Однако через некоторое время официальная Православная церковь в лице митрополита Вениамина пошла на диалог с властью: «Это не плохо, что кто-то хочет диалога. Плохо то, что в основании этого диалога есть некая недосказанность. И плохо то, что официальные представители церкви призывают к молчанию. В одной из епархий священникам запретили высказывать свое мнение».

Про мнению кседза, сегодня существует «внутренний раскол Православной церкви, когда высшие иерархи договариваются с властью, а священники на местах хотят проповедовать Слово Божие и оставаться верным Господу, церкви и человеку — а в этом случае уже невозможно пойти на компромисс и договориться с властью».

Барок подчеркнул, что церковь не должна вмешиваться в политику. Однако он не понимает, как можно называть вмешательством в политику критику происходящего — убийств, фальсификации: «Это не просто политика — это вещи, которые касаются нашей совести, которые касаются добра и зла».

Если бы у священника была возможность встретиться с Лукашенко, то он бы сказал ему: «Покайся, у тебя слишком мало времени осталось. Жизнь дается только одна, ты должен признать все свои ошибки, ты не имеешь права удерживать незаконным образом власть, ты не имеешь права издеваться над людьми, ты не имеешь права убивать, каждый из нас должен жить по закону. И если меня вызывают в Следственный комитет, то я не против ответить перед законом, я не против того, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура проверили все мои действия и высказывания. Но только я призываю: тогда и вы, Александр Григорьевич, поезжайте в Гаагу и ответьте перед законом».