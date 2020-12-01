Одна - на миллион, вторая - почти на 5. Рассказываем про госзакупки, которые связаны с Новым годом

Источник материала: Tut.by

На оформление центра Минска к новогодним и рождественским праздникам намерены потратить больше миллиона рублей. Это следует из заявки «Тендерного центра Мингорисполкома» на сайте госзакупок. Деньги пойдут, как планируется, в том числе на разработку дизайн-проектов по оформлению, монтаж гирлянд и игрушек, изготовление и монтаж конструкций. Возле госцирка хотят установить конструкцию «Паровозик», на Октябрьской площади и площади Независимости сделать фотозоны. Кроме того, в начале года была размещена заявка на госзакупку почти на 4,8 миллиона рублей, некоторые «лоты» касались подготовки к новогодним праздникам, среди прочего значилась установка елки на Октябрьской площади. Ранее сообщалось , что в Минске намерены установить две сцены и потратить на каждую около 430 тысяч рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

На что хотят потратить миллион рублей с «хвостом»

Ориентировочная стоимость госзакупки на художественное и декоративное оформление центральной части города к новогодним и рождественским праздникам — 1 миллион 18 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет Минска. Прием предложений по этой госзакупке открыт до 8 декабря.

Эти деньги среди прочего намерены потратить на изготовление и установку на Октябрьской площади ограждения ели, десяти металлоконструкций «Арка», создание двух фотозон, а на площади Независимости — фотозоны, восемь натуральных елей в кадках, шесть металлоконструкций «Подарки». Деньги также планируют направить на изготовление и установку элемента оформления «Паровозик» возле Белорусского госцирка, оформление декоративными элементами площадки у Ратуши и у Дворца спорта, оформление хвойными ветками и игрушками столбов на проспектах Победителей и Независимости ветками хвойными и игрушками. Также запланирован монтаж 15 730 новогодних игрушек, 2 тысяч гирлянд, 6 тысяч еловых лапок (с учетом стоимости игрушек, лапок, гирлянд). Посмотреть подробный список можно по ссылке .

«Все работы по предварительной заявке заказчика выполняются на основании писем, решений, распоряжений, протоколов и иных документов Минского городского исполнительного комитета», — говорится в пояснении к заявке.

Президентская трибуна и елка на Октябрьской. Госзакупка почти на 4,8 миллиона рублей

Ранее в феврале этого года от Тендерного центра Мингорисполкома появилась заявка на сайте госзакупок на работы по художественно-декоративному оформлению Минска и мест проведения политических, праздничных, спортивных и иных социально-культурных мероприятий на 2020 год в интересах Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Заявки подавали рекламное агентство полного цикла «ЛЕГОЛИТБАЙ» и «Минскреклама». Выиграл в итоге второй участник. Договор был подписан, сроки поставки — с 1 марта по 31 декабря этого года. Ориентировочная стоимость работ — 4 миллиона 782,4 тысячи рублей.

Эту госзакупку мы упоминаем в тексте из-за того, что среди прочего в ней были указаны такие работы как монтаж и последующий демонтаж на Октябрьской площади металлоконструкции под главную новогоднюю ель, а также ограждения для нее. Госзакупка также предусматривала монтаж более 30 тысяч еловых лапок, нескольких тысяч игрушек и гирлянд.

Эта госзакупка также предполагала немало других позиций, в том числе установку и демонтаж сцен, навеса президентской трибуны, VIP- и гостевых трибун, деревянного подиума, пьедестала, коврового покрытия. В эскизах трибун и сцен есть отсылка как минимум на две даты — 9 мая и 3 июля, фигурирует также адрес — проспект Машерова в Минске. Вот так выглядит, к примеру, эскиз одной из трибун:



Экскиз из заявки на сайте госзакупок



Трибуна на эскизе в заявке на госзакупку чем-то похожа, пожалуй, на трибуну, которую устанавливали к параду на 9 Мая

В госзакупке указаны монтаж декоративного панно на здание БГПУ, а также на Октябрьской площади, на фасаде здания Дворца спорта, на фасаде здания СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике (проспект Победителей, 2). Также значатся печать и пошив флагов разных размеров, установка рекламно-информационных растяжек, монтаж плакатов, флагштоков, флагодержателей, более 3 тысяч стульев.

Всего в заявке на госзакупку было больше 230 позиций (подробнее можно посмотреть по ссылке ).

Какие суммы планируют потратить на подготовку к Новому году в регионах

По всей стране в том числе районные и горские власти разместили немало заявок на сайте госзакупок на приобретение новогодних украшений, вывесок, открыток. Приведем несколько примеров.

Администрация Советского района Гомеля размещала заявку на праздничные иллюминации для украшения новогодних елей на 18900 рублей (ранее заявка была на 21000 рублей, но закупку признали несостоявшейся).

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство разместило заявку на выполнение работ по оформлению мест проведения городских мероприятий. Приобретение, доставка, монтаж новогодних деревьев на металлоконструкцию универсальной елки на площади Победы. Сумма — 42 723 рубля.

Ошмянский райисполком размещал заявку на закупку новогодних украшений и иллюминации для городской елки и улиц города Ошмяны. Ориентировочная стоимость — 26 842 рубля. Среди лотов — три вывести «С Новым годом» (стоимость каждой — около 1100 рублей), 47 гирлянд на 8 903 рубля. Источник финансирования — районный бюджет. Еще одна заявка от этого райисполкома на закупку на 7,3 тысячи рублей. На эти деньги намерены закупить в том числе гирлянды. Еще одна заявка от райисполкома — на 3 878 рублей (на покупку в том числе дюралайта — световой гирлянды, елового шлейфа, гирлянд).

Шарковщинский райисполком намерен закупить новогоднюю иллюминацию и комплектующие на 7800 рублей.

Отдел культуры Брестского городского исполкома разместил заявку на аренду оборудования для проведения мероприятия «Открытие Новогодней елки 2021», сумма — 7000 рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Климовичский райисполком планирует закупить новогодние украшения на 620 рублей.

Экономический суд Гродненской области нуждается в 150 новогодних поздравительных открытках (без текста поздравления). Ориентировочная стоимость — 300 рублей. Источник финансирования — средства принудительного сбора.

Если вернуться к Минску, Дворец Республики разместил заявку на осветительные наборы для новогоднего оформления на 49 053 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства.