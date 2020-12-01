|
Одна - на миллион, вторая - почти на 5. Рассказываем про госзакупки, которые связаны с Новым годом
Источник материала: Tut.by
На оформление центра Минска к новогодним и рождественским праздникам намерены потратить больше миллиона рублей. Это следует из
На что хотят потратить миллион рублей с «хвостом»
Ориентировочная стоимость госзакупки на художественное и декоративное оформление центральной части города к новогодним и рождественским праздникам — 1 миллион 18 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет Минска. Прием предложений по этой госзакупке открыт до 8 декабря.
Эти деньги среди прочего намерены потратить на изготовление и установку на Октябрьской площади ограждения ели, десяти металлоконструкций «Арка», создание двух фотозон, а на площади Независимости — фотозоны, восемь натуральных елей в кадках, шесть металлоконструкций «Подарки». Деньги также планируют направить на изготовление и установку элемента оформления «Паровозик» возле Белорусского госцирка, оформление декоративными элементами площадки у Ратуши и у Дворца спорта, оформление хвойными ветками и игрушками столбов на проспектах Победителей и Независимости ветками хвойными и игрушками. Также запланирован монтаж 15 730 новогодних игрушек, 2 тысяч гирлянд, 6 тысяч еловых лапок (с учетом стоимости игрушек, лапок, гирлянд). Посмотреть подробный список можно
«Все работы по предварительной заявке заказчика выполняются на основании писем, решений, распоряжений, протоколов и иных документов Минского городского исполнительного комитета», — говорится в пояснении к заявке.
Президентская трибуна и елка на Октябрьской. Госзакупка почти на 4,8 миллиона рублей
Ранее в феврале этого года от Тендерного центра Мингорисполкома
Заявки
Эту госзакупку мы упоминаем в тексте из-за того, что среди прочего в ней были указаны такие работы как монтаж и последующий демонтаж на Октябрьской площади металлоконструкции под главную новогоднюю ель, а также ограждения для нее. Госзакупка также предусматривала монтаж более 30 тысяч еловых лапок, нескольких тысяч игрушек и гирлянд.
Эта госзакупка также предполагала немало других позиций, в том числе установку и демонтаж сцен, навеса президентской трибуны, VIP- и гостевых трибун, деревянного подиума, пьедестала, коврового покрытия. В эскизах трибун и сцен есть отсылка как минимум на две даты — 9 мая и 3 июля, фигурирует также адрес — проспект Машерова в Минске. Вот так выглядит, к примеру, эскиз одной из трибун:
В госзакупке указаны монтаж декоративного панно на здание БГПУ, а также на Октябрьской площади, на фасаде здания Дворца спорта, на фасаде здания СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике (проспект Победителей, 2). Также значатся печать и пошив флагов разных размеров, установка рекламно-информационных растяжек, монтаж плакатов, флагштоков, флагодержателей, более 3 тысяч стульев.
Всего в заявке на госзакупку было больше 230 позиций (подробнее можно посмотреть
Какие суммы планируют потратить на подготовку к Новому году в регионах
По всей стране в том числе районные и горские власти разместили немало заявок на сайте госзакупок на приобретение новогодних украшений, вывесок, открыток. Приведем несколько примеров.
Администрация Советского района Гомеля размещала
Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство разместило
Ошмянский райисполком размещал
Шарковщинский райисполком намерен
Отдел культуры Брестского городского исполкома
Экономический суд Гродненской области
Если вернуться к Минску, Дворец Республики разместил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На оформление центра Минска к новогодним и рождественским праздникам намерены потратить больше миллиона рублей. Это следует из заявки «Тендерного центра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)