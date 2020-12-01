Как создать в обычной квартире новогоднюю сказку. «Рецепты» декоратора

Источник материала: Tut.by

Новый год — время, когда хочется добавить волшебства своей обычной квартире, даже если она совсем не похожа на особняки из американских рождественских фильмов. Вместе с декоратором Юлией Павловой мы подготовили для вас несколько «рецептов» украшения дома к праздничным вечерам на основе товаров из онлайн-гипермаркета 21vek , а также дадим несколько советов о том, как правильно выбрать, разместить и хранить новогодний декор.



Юлия Павлова , декоратор (30 лет). Более шести лет занимается семейным бизнесом — оформлением мероприятий и различных пространств: фотозон, помещений для свадеб, дней рождений, корпоративов, Нового года

Декоратор признается: Новый год и Рождество — ее любимые праздники.

— С каждым годом мне все больше и больше хочется «завалить» свой дом декорациями и игрушками к Новому году, причем чем дальше, тем раньше я начинаю украшать комнаты. Если в прошлом году мы поставили елку в середине декабря, то в этом первый декор появился уже в конце ноября. Помимо елки мы украсили черное пианино рождественскими венками, подсвечниками и хрустальной люстрой, которая как будто упала на пианино, рассыпав свои подвески. Дополняют композицию огоньки, еловые ветки и игрушки. Также мы украсили окна имитацией нарисованных снизу домиков. Вырезали их из самоклеящейся пленки: это более долговечный вариант, который, к тому же, выглядит более дорого, нежели обычная бумага. До остальных помещений руки пока не дошли, но и их я обязательно буду украшать.

Новогодние стили — классика и тренды

Существует множество стилей для новогоднего декора. Некоторые из них — классические, и подойдут для квартир с любым ремонтом. Есть также необычные или «премиальные» варианты, для которых интерьер должен быть соответствующим.

Американский стиль и «Буффало»

Первый традиционный стиль — американский кантри, это известный образ американского Рождества. Его отличительная черта — классическая цветовая гамма: красный, темно-оливковый, золотой и белый. Здесь обязательно присутствуют изображения Санта-Клауса, ретро-машинки с елкой на крыше, рождественские сани с оленями и подарками. Стиль отличает также наличие «теплого» текстиля: клетчатые пледы с бахромой, скатерти, салфетки, подушки.





























Щелкунчик

Это классический британский стиль, адаптированный под «русского человека». Здесь вместо английских солдатиков у нас в качестве главного героя появляется Щелкунчик. К нему в дополнение идут лошадки-качалки, а также много свечей. Это могут быть как живые свечи на столе, так и светодиодные на окне, из которых можно составлять разные композиции. Обязательно должны быть свечи-гирлянды на елке, которые могут прикрепляться к ней специальными прищепками.







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Европейский или современный стиль

Это универсальный стиль, основой которого обычно становится цвет года. В 2020-м это насыщенный синий. К нему можно добавлять как теплые оттенки, так и холодные. Например, его можно сочетать с серебром и металлическими фактурами, а можно добавить бронзу и розовый и получить нежный романтичный вариант.























Эти три стиля подойдут для любого интерьера, если в нем нет каких-то ярких акцентов, которые сразу притягивают к себе внимание и задают определенный стиль всей комнате. Чем более нейтральное помещение, тем больше вариантов украшения можно к нему адаптировать.

Candyland — интерпретация «пряничного человечка»

Еще один классический стиль, candyland, стоит немного отдельно от остальных, так как в этом году он приобрел очень «девчачий» оттенок — стал невероятно перенасыщенным игрушками на квадратный сантиметр елки. При этом привычные игрушки в стиле candyland (пряничный домик, пряничный человечек, круглые леденцы, конфеты-тросточки) в этом году стали салатовыми, сиреневыми, розовыми, с большим количеством блесток. Также к украшениям добавляют цветы, тоже в ярких тонах. Это отлично смотрится в детской, но в другой комнате это вариант не для всех.

Премиальные варианты новогодних трендов, которые подойдут только для квартир с хорошим или нейтральным интерьером: Black and White или Total Black Black and White — это монохромные украшения, которые можно сочетать со сталью или золотом. Полностью черный — это игра между глянцевыми поверхностями и матовыми. Все украшения выполняются в черном цвете и даже сама елка может быть черной. Подходит для интерьера в черно-белых, приглушенных серых, холодных бежевых и других спокойных тонах без акцентов. Минимализм Максимально лаконичный декор: живая елка в стальной кадке без игрушек и огоньков или же вообще без иголок. Украшения для стола выглядят как обычные еловые или, опять-таки, сухие ветки без дополнений. Однако такой стиль требует дорогого интерьера: он будет хорошо смотреться с антикварными подсвечниками, мебелью, грубым деревом, картинами и зеркалами в тяжелых винтажных рамах. Green & White in balance или Crystal Стиль французского кантри. Его основу составляет елка, украшенная хрустальными подвесками «из люстры». Дополняют их стеклянные фигурки балерин, лошадок и, например, часов. Такой стиль хорошо смотрится в интерьере дорогого винтажного прованса и дополняется текстурами состаренного пошарпанного дерева. Jewel tones Суть стиля — сочетание дорогих насыщенных оттенков: изумрудного, насыщенного рубинового, сапфирового. Дополняют его металлизированные детали: золото, бронза, латунь, медь (не серебро). Для украшения елки в этом случае не используют фигурки и предметы, только классические шары трех размеров (большие, средние и маленькие). Стиль требует интерьера в тех же оттенках: тон накладывается на тон, и получается богатая картинка.

Украшаем квартиру. С чего начать?

Первым делом Юлия советует определить не стиль, который вам нравится больше всего, а место, которое вы будете украшать.

— Нужно понимать, что у елки есть не только высота, но и диаметр широкой части. Поэтому сначала нужно измерить комнату и понять, где будет располагаться ваш декор. Если вы планируете повесить занавес или световой дождь на окне, узнайте высоту ваших потолков. Следующий шаг — определить бюджет, который вы готовы на все это потратить, ведь покупка новогодних украшений с нуля - это очень дорогое удовольствие. Оцените, на какой срок вы покупаете игрушки: на пять лет или с возможностью передать их по наследству. Во втором случае это должны быть дорогие классные игрушки, которые станут акцентом на елке, окне или столе: деревянные, стеклянные, керамические, литые, сделанные вручную и, возможно, с росписью. Если у вас не настолько далеко идущие планы, подойдут просто качественные пластиковые игрушки. Однозначно не стоит покупать самый дешевый пластик: такие украшения быстро царапаются и сыплются и прослужат не больше 1−2 лет. Определились с бюджетом — можно приступать к подбору стиля или цветовой гаммы.





Перед выбором цвета игрушек декоратор рекомендует оценить цвета интерьера самой квартиры.

— Затем отберите несколько цветов (один-два, максимум — пять), которые нравятся лично вам, и посмотрите, какие из них лучше всего сочетаются с цветом вашей комнаты. Причем определиться стоит не только с самими цветами, но и с металлизированными оттенками: золото, серебро, бронза, медь, латунь. После этого подбираем сочетающиеся тона (например, с помощью сайта для дизайнеров In color balance ), сохраняем палитру на телефон и идем в магазин. При покупке учитывайте, что дома оттенок игрушек будет немного другим: домашнее освещение обычно теплое, приглушенное, а магазинное — яркое и белое.





Маленькая квартира или неудачный ремонт — как украшать?

Бывает так, что ремонт затянулся или вообще невозможен в условиях арендной квартиры. Но это не повод отказывать себе в новогодних украшениях. Юлия рассказывает: хороший свет поможет скрыть огрехи самого жилья.

— Используйте побольше гирлянд, светодиодов, световых занавесов, бахромы, дождей. Даже обычная бетонная стена может выглядеть куда более празднично со световыми украшениями. Второе, на что обращаем внимание, — текстиль. Подушки, пледы, скатерти, покрывала: на старую мебель, вышедшую из моды, всегда можно накинуть какую-то большую бабушкину вязаную однотонную шаль с кистями или плед, и это будет смотреться уютно и модно.



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Еще одна проблема, с которой сталкиваются в белорусских квартирах — это свободное место для новогоднего декора, а точнее — его отсутствие. Здесь также есть ряд нюансов, которые стоит учитывать.

— Самая большая ошибка, которую можно сделать перед Новым годом в маленькой квартире, — это поставить огромную елку в единственный пустой угол в квартире, — предупреждает декоратор. — Лучше выбрать маленькую елочку на стол и сделать вокруг нее праздничную обеденную зону. Или организовать небольшую симпатичную композицию на комоде. Можно также использовать подоконники как дополнительное место для декорирования, обрамить окно еловой гирляндой с игрушками, свесить светодиодный дождь с карниза или задекорировать сами стекла.

Как и где хранить декор?

Для лучшей сохранности игрушек Юлия советует оставлять все упаковки, в которых они продавались.

— Если же упаковка одноразовая, нужно завести себе большую картонную коробку и завернуть каждую игрушку в упаковочную бумагу. Дорогие стеклянные игрушки можно хранить в лоскутках ткани, желательно нерифленой и без выпуклого узора. Идеально для этих целей подойдет бархат. Игрушки, как и елку, нельзя хранить на балконе. Даже если он застеклен, декор пострадает от перепадов температуры, влажности, солнечных лучей, причем это могут быть как минимальные потери, так и «летальный исход». Украшения и елка могут заржаветь, заплесневеть, выцвести, в них может кто-то завестись. Лучше всего хранить декорации дома, в темном месте. Кладовка или антресоли — идеальный вариант. Тогда ваши игрушки будут радовать вас много лет.





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