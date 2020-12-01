Кто все-таки сливает те самые разговоры – опрос

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские спецслужбы, мобильные операторы, россияне, поляки, британцы, французы или американцы?





В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Накануне поздно вечером появился третий , с голосами, похожими на пресс-секретаря правителя Натальи Эйсмонт и личного помощника Лукашенко Николая Латышенка.

По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала НН (согласно опросу около 60%) считают, что видео сливает «кто-то из белорусских спецслужб».

19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.