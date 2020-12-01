|
Кто все-таки сливает те самые разговоры – опрос
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские спецслужбы, мобильные операторы, россияне, поляки, британцы, французы или американцы?
В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Накануне поздно вечером
По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала
19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спецслужбы, мобильные операторы, россияне или американцы?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)