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Кто все-таки сливает те самые разговоры – опрос

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские спецслужбы, мобильные операторы, россияне, поляки, британцы, французы или американцы?

Кто все-таки сливает те самые разговоры – опрос

В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Накануне поздно вечером появился третий, с голосами, похожими на пресс-секретаря правителя Натальи Эйсмонт и личного помощника Лукашенко Николая Латышенка.

По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала НН (согласно опросу около 60%) считают, что видео сливает «кто-то из белорусских спецслужб».

19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.

 
 
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