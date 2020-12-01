Источник материала: Хартия'97

Путин бессилен Андрей Зубов

1.12.2020, 9:07

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Андрей Зубов

В России грянуло.

От пандемии COVID-19 страдает весь мир, все страны, все континенты, но страшно читать письма (а мне их приходит немало) о бессилии и ужасе людей в России. «Медицина рухнула в нашей области», — пишут мне из Вологды. «Мы все лечимся дома, как можем, и умираем дома, всё равно никто не поможет», — это из Оренбургской области. О Хакасии пишут даже официальные информационные каналы, и о Новосибирске, и о Томске. О Ярославской области знаю от сына — он значительную часть времени живет в Ростове.

Ужас даже не от болезни, а от беззащитности перед ней. Никто не помогает, российское государство бросило «свой» народ. В нынешнее трагическое время эти переживания могут погубить, а могут и исцелить. Нет, не от COVID-19, он действует по своим, а не человеческим законам. Они могут исцелить Россию от политической беспечности.

В России привыкли, что о людях заботятся и думают другие — умные и сильные. Это может быть государь император и его губернаторы, барин и его управляющий, а потом советская власть и мудрый Ленин, который «в черепе сотней губерний ворочал, людей носил до миллиардов полутора», да Сталин, который ночей не спит в Кремле, всё заботится о каждой былинке. Так удобней жить. Ты отдаешь начальникам свое право на свободу, а они тебе — заботу, теплый хлев, полные ясли хоботья, и ветеринара, когда занеможешь. А то, что потом на убой, так это, как поется в известной песне, «потом».

Тирания есть не фактор помощи, а причина усугубления страшной болезни

И вот грянуло, как холера в 1831, как голод в 1893, как война в 1941, как Чернобыль в 1986 и оказалось, что «мы никому не нужны». Что власть бессильна, да и не очень жаждет применять силу. Она о своей безопасности заботится, о своем здоровье, о своем сытом брюхе.

Странно это? Совсем не странно. Это обычный человеческий эгоизм, который всегда был с тех пор, как Адам обвинил Бога в том, что тот дал ему Еву, которая дала ему пресловутое яблоко.

И от равнодушия к судьбе другого есть только одно лекарство — взять свою судьбу в собственные руки. Не ждать, что о тебе позаботятся добрые тети и дяди — таких добрых тёть и дядь, скорее всего, не будет. Редко они попадаются, к сожалению, да и не любят их властьимущие. Они им досаждают больше всех.

Поскольку большинство своих потребностей человек может удовлетворить только в обществе, давно, думаю еще с доисторических времен, сформировались два взаимодополняющих средства — выгода и контроль. На принципе выгоды построен весь экономический механизм, да и политический тоже. А вот контроль люди осуществляют сами, создавая институты, организующие, опять же с помощью выгоды, свои отношения. Институты эти называются народовластием или, по-гречески — демократией. Люди сами управляют своей жизнью, как существа общественные. При этом исходят из печального, но миллион раз проверенного факта — каждый в первую очередь позаботится о себе, а потом уже о другом. Поэтому всевластные цари живут в баснословном богатстве, а их бесправные подданные в ужасной нищете. И чем меньше власть царя над подданными — тем беднее цари и богаче подданные. Это трюизм.

Но вернемся к COVID-19. Если бы в России было настоящее территориальное самоуправление, если бы общины могли получать достаточные поступления от налогов на своих членов, и сами заботились бы об их распределении в свободных собраниях, то в каждом районе, в каждой области было бы достойное здравоохранение, образование, дороги и т. д. А для этого надо, во-первых, чтобы люди избирали свободно кого хотят, и, во-вторых, чтобы избранные обладали правом распоряжаться ресурсами, которые сами граждане отдают им в качестве налогов.

Чтобы так было, надо изменить систему взимания налогов и перераспределить бюджет между федеральным центром и регионами, а из федерального бюджета убрать непосильные и ненужные расходы на госбезопасность, вооруженные силы, чиновничий аппарат и все расходы поставить под жесткий контроль свободно избранного парламента. Свободно, а не путем махинаций. Ведь фальсификации избирательного процесса, достигшие и в России, и в Беларуси совершенно умопомрачительного уровня, делаются с одной целью — сохранить власть помимо воли граждан, конвертировать эту власть в деньги и оттягиваться по полной, пользуясь этой незаконной властью и незаконно захваченными общественными деньгами.

Понятно, что эти вопросы восстановления властного и имущественного порядка решит уже не местное самоуправление, а общероссийская законодательная власть. Поэтому демократия должна быть и на этом уровне. И всевластный президент, тем более свихнувшийся от двадцатилетней бесконтрольности, России и Беларуси совершенно не нужен. Нужен только высший администратор, управляющий исполнительной властью по воле власти законодательной, то есть премьер-министр. Президента можно оставить, как британского короля, как представительную фигуру. В России — стране с исторической склонностью к властной тирании, президентское государство слишком опасно.

Тогда граждане будут управлять потоками налоговых денег и на местном, и на национальном уровне и коррупция неизбежно будет отступать, а здравоохранение налаживаться. Конечно, демократия и самоуправление не победят пандемию, но они дадут россиянам шанс винить только самих себя в их недоделках и помогут избежать излишних смертей.

Так что нынешняя, всё усиливающаяся в России и Беларуси тирания есть не фактор помощи, а причина усугубления страшной болезни. Речь идет и о COVID-19, и, шире, о развале этих стран, к которому приводит именно такая, абсолютно независимая от граждан, только ради себя самой существующая государственная власть.

И как маленькая иллюстрация, история русского земства. До введения в 1864 г. эффективного самоуправления, при всем русском абсолютизме в России вовсе не было ни образования, ни медицины для подавляющего большинства граждан. Крестьяне были поголовно неграмотны, а лечились только у знахарей (высшие сословия, которые управляли богатством страны, понятно, жили иначе). За полвека самоуправления сдвиг был колоссальный. Думаю, россиянам давно пора, избавившись от нового абсолютизма, начать строить государство для себя, и нынешняя ужасная пандемия властно требует от них именно такого решения.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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