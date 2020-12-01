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На границах Беларуси продолжается транспортный коллапс

01.12.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На границах Беларуси продолжается транспортный коллапс

  • 1.12.2020, 9:03
  • 1,426
На границах Беларуси продолжается транспортный коллапс

Данные с погранпереходов на утро 1 декабря.

Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря, передают naviny.media.

Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:

латвийское направление

«Григоровщина» — более 160;

«Урбаны» — более 10.

литовское направление:

«Каменный Лог» — более 400;

«Бенякони» — более 350;

«Привалка» — более 220;

«Котловка» — более 130.

польское направление:

«Брузги» — более 160;

«Берестовица» — более 80;

«Козловичи» — более 50.

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Данные с погранпереходов на утро 1 декабря.
 
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