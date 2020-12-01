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Жители Боровлян приготовили «сюрприз» для Эйсмонт и других членов ОПГ Лукашенко

01.12.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Боровлян приготовили «сюрприз» для Эйсмонт и других членов ОПГ Лукашенко

  • 1.12.2020, 8:57
  • 2,267
Жители Боровлян приготовили «сюрприз» для Эйсмонт и других членов ОПГ Лукашенко

Видеофакт.

Среди самых интересных моментов вчерашнего вечера — акция в Боровлянах, где щедрые местные жители оставили несколько «подарков» для лукашистских бандитов.

Без подарка не остались Наташа «Массандра» Эйсмонт и ее компания собутыльников, а также пропагандисты с БТ.

Видео опубликовал телеграм-канал «Белсата».

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