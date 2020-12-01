Источник материала: Хартия'97

«Пора напомнить, что мы – люди»: мощное обращение бастующего шахтера 1.12.2020, 8:50

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Виктор Гуринович

Виктор Гуринович записал видео прямо в шахте.

Еще один рабочий «Беларуськалия» присоединился к забастовке, сообщает «Радыё Свабода» .

Шахтеры требуют отставки Лукашенко, новых президентских выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия.

Подземный тракторист 4-го рудоуправления Виктор Гуринович опубликовал видеозвопрот, записанный в шахте:

«Наша Родина в страшной беде. И мы, ее дети, оказались в самом сердце трагедии! Силовой блок использует репрессии против своего народа, против его голоса, против мирного протеста, против будущего нашего Отечества. Страна задыхается в волнах незаконного преследования по политическому признаку . Страна задыхается от лжи и дискриминации национальной культуры и языка.

Мы на грани гуманитарной катастрофы: пытки, издевательства, убийства, насилие в отношении инакомыслящих, к простым гражданским – это то, что здесь происходит каждый день. Это что, цивилизованная страна 21-го века? Почему так произошло? Что стало последней каплей? Почему пружина больше не сжимается!?

Причина одна — население Беларуси устало терпеть непрофессионализм, хамство и неадекватность нелегитимной власти, которая вместо диалога предлагает только жесткое давление и агрессию. Пора напомнить, что мы – не быдло, мы – люди.

Третье десятилетие нас заставляют молчать. Нам было страшно. И теперь нам страшно. И в будущем страха не избежать. Не боится только больной. Но молчать больше нельзя. Я вижу только единственный мирный путь борьбы за свои права-присоединение к общенациональной забастовке и поддержка требований забастовки «Беларуськалия».

Беларуси жить! Белорусам быть и оставаться людьми!»,- заявил Виктор Гуринович.

Как сообщает стачком солигорского «Беларуськалия», количество бастующих на предприятии растет. К политическим требованиям, среди которых отставка Лукашенко и новые президентские выборы, 30 ноября присоединились:

Антонина Вьюхина, оператор заправочных станций ПУУСТ руднику 3-го рудоуправления,

Александр Макоед, электрослесарь дежурный и ремонта оборудования 4-го рудоуправления,

Андрей Батуев, машинист горных машин рудника 3-го рудоуправления.

Всего количество бастующих на «Беларуськалии» приближается к 100 человек.

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