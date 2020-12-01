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Бастуют все!
Источник материала: Хартия'97
Бастуют все!
Герои нашего времени.
Понятно, что вся страна возлагает надежды на работников крупных предприятий! И они, между прочим, стараются, пишет телеграм-канал
В сводке новостей опять «Нафтан». Потому, что там ушел в стачку, оператор технологической установки Парчинский Кирилл.
И куда же нам без «Беларускалия»? Там начали бастовать: машинист горных выемочных машин Батуев Андрей и электрослесарь Макоед Александр.
Ребятам – респект!
А теперь – барабанная дробь! Потому что у нас есть еще и Вьюхина Антонина, оператор заправочных станций. Стачком Беларуськалия пишет, что она смелая и красивая.
Ну, мы вообще-то и сами видим!
Берем пример! Бастуют все!
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Герои нашего времени.
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