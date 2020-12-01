Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Источник материала: Onliner Вместе с VOKA мы начинаем серию материалов, в которых эксперты из разных сфер будут рекомендовать хорошие фильмы для домашнего просмотра. В первом выпуске мы попросили психолога Павла Зыгмантовича составить подборку картин , обязательных к просмотру с семьей — от драм, помогающих переосмыслить свой брак, до мультфильмов, которые учат детей и взрослых, как переживать семейные кризисы.



Павел Зыгмантович — практикующий психолог с 2001 года, блогер, автор книг и тренингов, популяризатор доказательной психологии. Окончил БГПУ имени Максима Танка («Социальная психология») и московский НИИ социальной психологии и психологии развития личности («Системная семейная психотерапия»)

«Супружеская жизнь» (1964)





Французский фильм, сделанный достаточно оригинально с точки зрения бытовой психологии. Режиссер поочередно показывает нам одни и те же события глазами разных персонажей: сначала центральным героем является муж, потом — жена. И вот ты вроде смотришь, думаешь, что герою не повезло с супругой, — а потом выясняется, что он нам не все рассказал, да и ее поступки гораздо логичнее. И, что самое важное, у каждого здесь своя правда, и это то, с чем люди очень не хотят сталкиваться во время конфликтов. Даже когда пара приходит к психологу с просьбой помочь разобраться, обычно это означает: «Объясните ему (ей), что он(а) не прав(а)».

«Супружеская жизнь» четко показывает, что чаще всего неправы оба. Этот фильм — как хорошая прививка от стремления обвинить во всех бедах другого человека, не узнав его правды. Автор здесь занимает сторону не мужчины или женщины, а скорее сторону брака, показывая, как люди, не умеющие слышать друг друга, разрушают его.

«Старший сын» (1975)





Этот советский фильм — история о том, как два проходимца оказались ночью в пригороде и не могли уехать домой. Герои решили втереться в доверие к незнакомой семье, сказав, что один из них — это потерянный старший сын хозяина дома.

Фильм хорош скорее не сюжетной составляющей, а тем, что классно показывает, как мы становимся семьей и что вообще для нас значит семья. Ведь в семьях всегда есть определенные роли и шаблоны, в которые мы более-менее стараемся укладываться. Свои ролевые модели «хороших» членов семьи есть у всех: у родителей, у детей, у бабушек и дедушек. И если люди ведут себя в соответствии с этими моделями, то, хотят они того или нет, они становятся семьей — даже при отсутствии кровного родства.

В «Старшем сыне» герой, который представился сыном, постепенно начинает становиться частью чужой семьи. Фильм стоит посмотреть всем, чтобы понимать, как вообще устроены отношения в семье: почему родители злятся на детей, почему дети иногда ведут себя определенным образом и так далее. Очень хорошо зайдет семьям с уже взрослыми детьми, тогда как совсем маленьким, скорее всего, будет скучно.

«История о нас» (1999)





Это кино не очень желательно смотреть с детьми (там Брюс Уиллис сверкает своим задом) — да им, наверное, оно и не будет интересно. Фильм тоже о супружеской паре, которая готовится к разводу. У героев накопилось много взаимных претензий, но они все равно дороги друг другу, поэтому и пытаются наладить отношения, чтобы расстаться безболезненно. Это дается им непросто, но и быть вместе как будто бы не вариант.

В «Истории о нас» каждый из героев тоже себя считает правым, а другого — плохим. Пусть это и звучит как горькая шутка, но стандартный слоган похожих пар — «Мы были бы счастливы с тобой, если бы ты не мешал». Вот и герои этого фильма живут по такой же схеме, и режиссер изображает это очень точно. При этом картина учит, как выходить из таких ситуаций — а выходить из них надо опять же с помощью попыток взглянуть на ситуацию глазами другого человека. И если в «Супружеской жизни» все закончилось печально, то у «Истории о нас» — однозначный хеппи-энд. Это не сказка, так бывает и в жизни, но для этого нужно усердно поработать.

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2009)





Мелодрама про измену, где мужчина и женщина одновременно оказываются в одинаковой ситуации: у них у обоих появляются чувства на стороне. Вот только мужчина поддается этому, а женщина — нет.

Фильм показывает, как наши действия могут привести к измене другого человека и что делать, чтобы такого не произошло. В одном из эпизодов мужчина, понимая, что его заносит куда-то не туда, пытается поговорить об этом с женой, а она разговаривает с ним сухо и отстраненно — это и становится финальным триггером. Понятно, что женщина и не должна отвечать за действия мужчины, но эта история дает понять, что иногда все-таки стоит прислушаться к партнеру, поговорить с ним как-то помягче.

С другой стороны, «Прошлой ночью в Нью-Йорке» неплохо демонстрирует, как можно удержаться от измены — потому что, будем честны, это не неконтролируемая ситуация, а осознанный выбор. Но от него и вам лучше не станет, и второй человек, скорее всего, будет опечален.

«Мы — Миллеры» (2013)





Эта комедия очень хорошо рифмуется со «Старшим сыном», но стоит сразу предупредить, что она очень похабная — опять же с детьми лучше не смотреть.

Сюжет рассказывает о семье самозванцев — здесь все четверо чужие друг другу люди, более того, они еще и враждуют. Но у них есть общая цель, ради которой им приходится отыгрывать определенные роли и вести себя как настоящая семья. В итоге и у них тоже получается стать этой самой семьей — в процессе они просто понимают, что им хорошо вместе, потому что есть некая питательная и безопасная среда, которая и ассоциируется со словом «семья».

«Мы — Миллеры» (за вычетом всех похабных моментов) можно рассматривать как неплохую инструкцию и призыв: пожалуйста, ведите себя вот так, и у вас в семье все будет хорошо. Понятно, что это шаблон, а ни один шаблон неприменим к реальной жизни, но как направление, в котором стоит стремиться, — очень показательно.

«Головоломка» (2015)





«Головоломку» многие знают как мультфильм про эмоции, но эта линия, как мне кажется, там второстепенная. По сюжету семья попадает в кризис: переезд, вещи где-то потерялись, родители на взводе, ребенок переживает из-за новой недружелюбной обстановки. Таких кризисов, не обязательно связанных с переездом, в нашей реальной жизни тоже хватает. И «Головоломка» показывает, как такие кризисы не надо проживать.

Суть в том, что и мама, и папа, и девочка не признают проблему. А действовать нужно по-другому: да, у нас сплошные «косяки», давайте примем этот факт, не будем закрывать глаза на реальность и подумаем, что мы вместе можем сделать. Главные герои не умеют справляться с кризисом, и с этим нужно обязательно работать — на совесть и с пониманием чувств каждого.

В сюжетной линии с эмоциями тоже прослеживается такое: там есть Печаль, которая якобы все портит, хотя на самом деле это не так. Девочка пытается бодриться, как и вся семья, но бодриться можно только после того, как погрустил. «Головоломка» четко доносит месседж: сначала нужно выслушать человека, дать ему взгрустнуть, а потом уже бодро решать проблемы. Если смотреть этот мультфильм с детьми, то такие моменты можно им проговаривать — да и себе тоже.

«Брачные игры земных обитателей» (1999)





Вот этот фильм уже можно посмотреть с детьми-подростками. Он круто показывает, как выстраивается взаимодействие между людьми. Сама по себе лента напоминает фильмы BBC про животных: вот брачные игры львов, они сходятся, рычат друг на друга, давайте за ними немного понаблюдаем. В «Брачных играх земных обитателей» примерно такая же стилизация. Мало того, что кино смотрится очень забавно, но в нем еще и очень наглядно показано, как люди знакомятся друг с другом, как заводят романтические отношения.

Все это на примере фильма можно красиво объяснить детям: вот что он сделал, а что сделала она, как надо делать, а как лучше не стоит и все в таком духе. И смотрится легко, и наука недурная. По жанру — легкая милая комедия, поэтому заканчивается все тоже хорошо. Знаете, как есть детские книжки про секс, так и здесь, по сути, экранизация такой же книжки, только про знакомства и отношения. Во время просмотра можно еще, например, рассказать истории о том, как вы сами знакомились с мужем или женой, как у вас завязывалась романтика.

«Зверополис» (2016)





В этом мультфильме два главных героя: зайка, которая хочет стать полицейским, и лис-мошенник. История второго, на мой взгляд, гораздо интереснее. На ее примере можно порассуждать о том, что такое плохие поступки и что человек не совершает их просто потому, что он сам по себе плохой. Нет, он просто верит в некую рациональную осмысленность этих поступков.

Лис из «Зверополиса» даже проговаривает это прямым текстом: если весь мир считает меня пройдохой, то зачем отказываться? Часто все ждут от человека плохого поведения, и если он поведет себя хорошо, то лучше относиться к нему все равно не станут. Но когда мы верим, что если он хороший, то мы можем помочь ему стать таким — как это в мультфильме делает зайка. В социальной психологии есть теория ярлыков, и она как раз об этом: если человеку постоянно приписывают конкретные качества и модели поведения, то он рано или поздно начнет им следовать.





«Капитан Фантастик» (2016)





Трагикомедия об отце большого семейства, живущего в лесу по собственным правилам и установкам, которые отличаются от общественно принятых. С художественной точки зрения «Капитан Фантастик», наверное, кино не выдающееся: как мне кажется, сценарист плохо раскрыл образ главного героя, а может, монтажеры просто криво нарезали саму историю. Но при этом в ней есть что обсудить.

Там показано, как родитель жестко фиксирует взгляды своих детей. Вроде бы он и постоянно разговаривает с ними, и приветствует свободу мышления, но все равно никак не может понять, что для них на самом деле важно. Он просто переиначивает всех детей под себя безо всякой необходимости и пользы. Это такая классическая родительская история: мол, я когда-то чемпионом не стал, так что теперь это будешь делать ты. Опять же хороший пример того, как не стоит делать.

«Вперед» (2020)





Неплохая история, которую можно показать детям (братьям и сестрам), да и самому вынести из нее кое-какие уроки. По сюжету не похожие по характеру братья-эльфы отправляются в приключение, чтобы оживить отца, и в процессе начинают ссориться. Собственно, «Вперед» — мультфильм о конкуренции между сиблингами, которые долго ничего не делают вместе. Он достаточно простенький, в отличие от той же «Головоломки», но приятный.

Если вы хотите, чтобы ваши дети ладили, то давайте им побольше задач, которые они могут выполнить совместно. У этого есть психологическое обоснование: когда люди стремятся заполучить какой-то ресурс по отдельности, они начинают соперничать. А для детей этот ресурс — внимание и любовь родителей.

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