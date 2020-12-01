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Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

01.12.2020 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вместе с VOKA мы начинаем серию материалов, в которых эксперты из разных сфер будут рекомендовать хорошие фильмы для домашнего просмотра. В первом выпуске мы попросили психолога Павла Зыгмантовича составить подборку картин, обязательных к просмотру с семьей — от драм, помогающих переосмыслить свой брак, до мультфильмов, которые учат детей и взрослых, как переживать семейные кризисы.

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра
Павел Зыгмантович — практикующий психолог с 2001 года, блогер, автор книг и тренингов, популяризатор доказательной психологии. Окончил БГПУ имени Максима Танка («Социальная психология») и московский НИИ социальной психологии и психологии развития личности («Системная семейная психотерапия»)

«Супружеская жизнь» (1964)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Французский фильм, сделанный достаточно оригинально с точки зрения бытовой психологии. Режиссер поочередно показывает нам одни и те же события глазами разных персонажей: сначала центральным героем является муж, потом — жена. И вот ты вроде смотришь, думаешь, что герою не повезло с супругой, — а потом выясняется, что он нам не все рассказал, да и ее поступки гораздо логичнее. И, что самое важное, у каждого здесь своя правда, и это то, с чем люди очень не хотят сталкиваться во время конфликтов. Даже когда пара приходит к психологу с просьбой помочь разобраться, обычно это означает: «Объясните ему (ей), что он(а) не прав(а)».

«Супружеская жизнь» четко показывает, что чаще всего неправы оба. Этот фильм — как хорошая прививка от стремления обвинить во всех бедах другого человека, не узнав его правды. Автор здесь занимает сторону не мужчины или женщины, а скорее сторону брака, показывая, как люди, не умеющие слышать друг друга, разрушают его.

«Старший сын» (1975)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Этот советский фильм — история о том, как два проходимца оказались ночью в пригороде и не могли уехать домой. Герои решили втереться в доверие к незнакомой семье, сказав, что один из них — это потерянный старший сын хозяина дома.

Фильм хорош скорее не сюжетной составляющей, а тем, что классно показывает, как мы становимся семьей и что вообще для нас значит семья. Ведь в семьях всегда есть определенные роли и шаблоны, в которые мы более-менее стараемся укладываться. Свои ролевые модели «хороших» членов семьи есть у всех: у родителей, у детей, у бабушек и дедушек. И если люди ведут себя в соответствии с этими моделями, то, хотят они того или нет, они становятся семьей — даже при отсутствии кровного родства.

В «Старшем сыне» герой, который представился сыном, постепенно начинает становиться частью чужой семьи. Фильм стоит посмотреть всем, чтобы понимать, как вообще устроены отношения в семье: почему родители злятся на детей, почему дети иногда ведут себя определенным образом и так далее. Очень хорошо зайдет семьям с уже взрослыми детьми, тогда как совсем маленьким, скорее всего, будет скучно.

«История о нас» (1999)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Это кино не очень желательно смотреть с детьми (там Брюс Уиллис сверкает своим задом) — да им, наверное, оно и не будет интересно. Фильм тоже о супружеской паре, которая готовится к разводу. У героев накопилось много взаимных претензий, но они все равно дороги друг другу, поэтому и пытаются наладить отношения, чтобы расстаться безболезненно. Это дается им непросто, но и быть вместе как будто бы не вариант.

В «Истории о нас» каждый из героев тоже себя считает правым, а другого — плохим. Пусть это и звучит как горькая шутка, но стандартный слоган похожих пар — «Мы были бы счастливы с тобой, если бы ты не мешал». Вот и герои этого фильма живут по такой же схеме, и режиссер изображает это очень точно. При этом картина учит, как выходить из таких ситуаций — а выходить из них надо опять же с помощью попыток взглянуть на ситуацию глазами другого человека. И если в «Супружеской жизни» все закончилось печально, то у «Истории о нас» — однозначный хеппи-энд. Это не сказка, так бывает и в жизни, но для этого нужно усердно поработать.

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2009)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Мелодрама про измену, где мужчина и женщина одновременно оказываются в одинаковой ситуации: у них у обоих появляются чувства на стороне. Вот только мужчина поддается этому, а женщина — нет.

Фильм показывает, как наши действия могут привести к измене другого человека и что делать, чтобы такого не произошло. В одном из эпизодов мужчина, понимая, что его заносит куда-то не туда, пытается поговорить об этом с женой, а она разговаривает с ним сухо и отстраненно — это и становится финальным триггером. Понятно, что женщина и не должна отвечать за действия мужчины, но эта история дает понять, что иногда все-таки стоит прислушаться к партнеру, поговорить с ним как-то помягче.

С другой стороны, «Прошлой ночью в Нью-Йорке» неплохо демонстрирует, как можно удержаться от измены — потому что, будем честны, это не неконтролируемая ситуация, а осознанный выбор. Но от него и вам лучше не станет, и второй человек, скорее всего, будет опечален.

«Мы — Миллеры» (2013)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Эта комедия очень хорошо рифмуется со «Старшим сыном», но стоит сразу предупредить, что она очень похабная — опять же с детьми лучше не смотреть.

Сюжет рассказывает о семье самозванцев — здесь все четверо чужие друг другу люди, более того, они еще и враждуют. Но у них есть общая цель, ради которой им приходится отыгрывать определенные роли и вести себя как настоящая семья. В итоге и у них тоже получается стать этой самой семьей — в процессе они просто понимают, что им хорошо вместе, потому что есть некая питательная и безопасная среда, которая и ассоциируется со словом «семья».

«Мы — Миллеры» (за вычетом всех похабных моментов) можно рассматривать как неплохую инструкцию и призыв: пожалуйста, ведите себя вот так, и у вас в семье все будет хорошо. Понятно, что это шаблон, а ни один шаблон неприменим к реальной жизни, но как направление, в котором стоит стремиться, — очень показательно.

«Головоломка» (2015)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

«Головоломку» многие знают как мультфильм про эмоции, но эта линия, как мне кажется, там второстепенная. По сюжету семья попадает в кризис: переезд, вещи где-то потерялись, родители на взводе, ребенок переживает из-за новой недружелюбной обстановки. Таких кризисов, не обязательно связанных с переездом, в нашей реальной жизни тоже хватает. И «Головоломка» показывает, как такие кризисы не надо проживать.

Суть в том, что и мама, и папа, и девочка не признают проблему. А действовать нужно по-другому: да, у нас сплошные «косяки», давайте примем этот факт, не будем закрывать глаза на реальность и подумаем, что мы вместе можем сделать. Главные герои не умеют справляться с кризисом, и с этим нужно обязательно работать — на совесть и с пониманием чувств каждого.

В сюжетной линии с эмоциями тоже прослеживается такое: там есть Печаль, которая якобы все портит, хотя на самом деле это не так. Девочка пытается бодриться, как и вся семья, но бодриться можно только после того, как погрустил. «Головоломка» четко доносит месседж: сначала нужно выслушать человека, дать ему взгрустнуть, а потом уже бодро решать проблемы. Если смотреть этот мультфильм с детьми, то такие моменты можно им проговаривать — да и себе тоже.

«Брачные игры земных обитателей» (1999)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Вот этот фильм уже можно посмотреть с детьми-подростками. Он круто показывает, как выстраивается взаимодействие между людьми. Сама по себе лента напоминает фильмы BBC про животных: вот брачные игры львов, они сходятся, рычат друг на друга, давайте за ними немного понаблюдаем. В «Брачных играх земных обитателей» примерно такая же стилизация. Мало того, что кино смотрится очень забавно, но в нем еще и очень наглядно показано, как люди знакомятся друг с другом, как заводят романтические отношения.

Все это на примере фильма можно красиво объяснить детям: вот что он сделал, а что сделала она, как надо делать, а как лучше не стоит и все в таком духе. И смотрится легко, и наука недурная. По жанру — легкая милая комедия, поэтому заканчивается все тоже хорошо. Знаете, как есть детские книжки про секс, так и здесь, по сути, экранизация такой же книжки, только про знакомства и отношения. Во время просмотра можно еще, например, рассказать истории о том, как вы сами знакомились с мужем или женой, как у вас завязывалась романтика.

«Зверополис» (2016)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

В этом мультфильме два главных героя: зайка, которая хочет стать полицейским, и лис-мошенник. История второго, на мой взгляд, гораздо интереснее. На ее примере можно порассуждать о том, что такое плохие поступки и что человек не совершает их просто потому, что он сам по себе плохой. Нет, он просто верит в некую рациональную осмысленность этих поступков.

Лис из «Зверополиса» даже проговаривает это прямым текстом: если весь мир считает меня пройдохой, то зачем отказываться? Часто все ждут от человека плохого поведения, и если он поведет себя хорошо, то лучше относиться к нему все равно не станут. Но когда мы верим, что если он хороший, то мы можем помочь ему стать таким — как это в мультфильме делает зайка. В социальной психологии есть теория ярлыков, и она как раз об этом: если человеку постоянно приписывают конкретные качества и модели поведения, то он рано или поздно начнет им следовать.

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

«Капитан Фантастик» (2016)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Трагикомедия об отце большого семейства, живущего в лесу по собственным правилам и установкам, которые отличаются от общественно принятых. С художественной точки зрения «Капитан Фантастик», наверное, кино не выдающееся: как мне кажется, сценарист плохо раскрыл образ главного героя, а может, монтажеры просто криво нарезали саму историю. Но при этом в ней есть что обсудить.

Там показано, как родитель жестко фиксирует взгляды своих детей. Вроде бы он и постоянно разговаривает с ними, и приветствует свободу мышления, но все равно никак не может понять, что для них на самом деле важно. Он просто переиначивает всех детей под себя безо всякой необходимости и пользы. Это такая классическая родительская история: мол, я когда-то чемпионом не стал, так что теперь это будешь делать ты. Опять же хороший пример того, как не стоит делать.

«Вперед» (2020)

Пока все дома. Психолог рекомендует фильмы для семейного просмотра

Неплохая история, которую можно показать детям (братьям и сестрам), да и самому вынести из нее кое-какие уроки. По сюжету не похожие по характеру братья-эльфы отправляются в приключение, чтобы оживить отца, и в процессе начинают ссориться. Собственно, «Вперед» — мультфильм о конкуренции между сиблингами, которые долго ничего не делают вместе. Он достаточно простенький, в отличие от той же «Головоломки», но приятный.

Если вы хотите, чтобы ваши дети ладили, то давайте им побольше задач, которые они могут выполнить совместно. У этого есть психологическое обоснование: когда люди стремятся заполучить какой-то ресурс по отдельности, они начинают соперничать. А для детей этот ресурс — внимание и любовь родителей.

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Вместе с VOKA мы начинаем серию материалов, в которых эксперты из разных сфер будут рекомендовать хорошие фильмы для домашнего просмотра. В первом выпуске мы...
 
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