КоАП: малозначительным признается деяние, причинившее незначительный вред охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам

Источник материала: Onliner

Вчера в Минске состоялся марш мудрости, в котором приняли участие пенсионеры. Еще пару месяцев назад сложно было представить, что такое напишем, но увы: не обошлось без задержаний. Пока точно неизвестно, какими будут последствия для участников марша. Но мы бы хотели напомнить о статье Кодекса об административных правонарушениях, позволяющей освобождать от ответственности ввиду малозначительности нарушения.

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности в случае признания совершенного административного правонарушения малозначительным.

2. Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо административного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам.