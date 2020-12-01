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КоАП: малозначительным признается деяние, причинившее незначительный вред охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам

01.12.2020 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске состоялся марш мудрости, в котором приняли участие пенсионеры. Еще пару месяцев назад сложно было представить, что такое напишем, но увы: не обошлось без задержаний. Пока точно неизвестно, какими будут последствия для участников марша. Но мы бы хотели напомнить о статье Кодекса об административных правонарушениях, позволяющей освобождать от ответственности ввиду малозначительности нарушения.

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности в случае признания совершенного административного правонарушения малозначительным.

2. Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо административного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске состоялся марш мудрости, в котором приняли участие пенсионеры. Еще пару месяцев назад сложно было представить, что такое напишем, но увы: не обошлось...
 
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