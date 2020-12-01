Пес, который провел 1,5 месяца в закрытом доме с умершей хозяйкой, обрел семью. Истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» был придуман для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и тепла. А еще, чтобы мы не забывали о тех, кто нуждается в нашей помощи. Кажется, сейчас это актуально как никогда. Мы переходим на формат еженедельных публикаций и принимаем ваши истории о любимых питомцах по адресу mehmeh@tut.by

Не забудьте подробно рассказать о том, как в вашей жизни появился четвероногий друг. А также приложить к письму его фотографии в хорошем качестве. Мы ждем ваших писем, а пока делимся новой порцией позитивных историй о животных, жизнь которых развернулась на 180 градусов.

Как собаку, которой люди не дали шанса, спас счастливый случай

По истории, которая случилась с этой собачкой из Бобруйска , можно снять фильм. Ее пожилая хозяйка, живущая в частном секторе, умерла, а соседи не заметили, что одинокая старушка перестала появляться на улице. Спохватились через полтора месяца, а когда вскрыли дом, оказалось, что помимо умершей женщины, в нем находились две собаки. Одна погибла, а вторая, хоть и не могла стоять на ногах от слабости, выжила.

К сожалению, соседи не оказали ей помощь — отнесли умирать к водоему. Но там ее нашла волонтер Светлана. Помог случай: собственный пес, которого Света выгуливала поблизости, заметил что-то в траве… Женщина испытала шок, когда поняла, что этот комок, который смутил ее собаку — живое существо.





— Собака просто замечательная, — рассказала она. — Тихое, робкое, спокойное существо. Всё в глаза заглядывает, пытается понять, что с ней произошло. Очень добрая, очень отзывчивая на ласку. А послушная какая! Все манипуляции ветеринарные переживает без единого писка, не вырывается, не рычит.

И врачи, и Светлана боялись, что собака не переживет первую ночь после спасения — настолько она была плоха. Но, к счастью, она не только выжила, но и быстро пошла на поправку: начала набирать вес, уверенно вставать на лапки, бегать во время прогулок, как любой себя уважающий пес.





А через некоторое время и новый дом нашелся. Собачку со сложной судьбой забрала себе прекрасная минчанка — тоже Светлана. Женщина — врач скорой помощи, ей не привыкать спасать жизни. То, что у собачки трудное прошлое и есть проблемы со здоровьем, ее не смутило: она готова бороться за то, чтобы у пса была долгая и счастливая жизнь.

В новом доме собачка, которую называли исключительно «бедная девочка», получила веселое имя Кнопа (всё из-за курносого носика) и оказалась окружена любовью и заботой.





Каждый день Кнопочка постигает мудрости сытой и теплой домашней жизни, доказывая нам, что даже у самых отчаянных ситуаций бывает счастливый исход.

История котика Пуаро, который переезжал 5 раз, пока не нашел свое счастье

Про котика Пуаро мы не раз писали в «Мехе дня» , и свой дом он нашел как раз благодаря нашему проекту. Но предшествовал этому долгий путь.





Наверное, у каждого животного, как и у каждого человека, своя судьба. Судьба Пуаро категорически не складывалась. Сначала ему выпала доля старшего брата, который в условиях суровой уличной жизни должен был защищать младших сестричек. Потом, казалось бы, улыбнулась удача — горемычную троицу заприметила волонтер и забрала с улицы.

Но сестренок быстро забрали в новые дома, а Пуаро остался совсем один. И началось его мытарство по передержкам: где-то котик не пришелся по душе, где-то — расплакался в ночи и потому быстро был возвращен обратно, а где-то его бы, может, и оставили, но своих животных полон дом, и нет такой возможности.

От постоянных переездов малыш стал замыкаться, дичать, окончательно утратил доверие к людям. Казалось, так будет всегда, и подходящий человек для него не найдется.

Но историю об одиноком коте прочла Людмила — неравнодушная жительница прекрасного города Гродно. Пуаро запал ей в душу, она поняла, что справится с этим очаровательным интровертом и готова дать ему дом.





В новом доме котик попробовал завести старую песню: прятаться под диваном и на шкафах, плакать по ночам и улепетывать при виде человека. Но доброе и ласковое отношение хозяйки, а также нового друга — хозяйского кота Морковки — не могло не растопить это «ковбойское» сердце.

Как та самая «крыса Чучундра» из произведения Киплинга Пуаро потихоньку-помаленьку, но стал выбираться на середину комнаты.



Морковка уговаривает нового друга спуститься со шкафа

А потом играть с Морковкой. А потом спать с ним в обнимку. А потом приходить к новой хозяйке, чтобы послушать, как она в сотый раз рассказывает ему о том, что он очень хороший кот. Оказывается, нет тех, кого нельзя приручить. Есть те, кому нужно немного больше любви и тепла, чем всем остальным.

Как Пуша выжил — вопреки обстоятельствам и прогнозам врачей

Читательница пишет, что ее семья спасла не одного котика, но Пуша — особенный, дважды спасенный. Давайте узнаем его историю:

— Пушу выбросили очень жестоко. Сентябрьским вечером прошлого года. На улице шел дождь. Было очень холодно. Котенок кричал охрипшим голосом, метался в кустах. Хорошо, что нашел дыру и забрался в теплоузел дома.

Но положение было критическое… Уборщица, у которой был ключ от теплоузла, собиралась увольняться. Котенок был никому не нужен. Пуша метался по теплоузлу, поймать его было нереально.





Я стала оставлять в теплоузле еду и воду. Пуша пил и ел, но в руки не давался, больше того — нашел какую-то микроскопическую дырку в стене, куда стал прятаться при каждом удобном случае.

Я обратилась в волонтерскую группу, описала ситуацию, но никто не откликнулся…

В семье решили, что котенка надо спасать. Вооружившись перчатками, с трудом просунула руку в дыру теплоузла. Пуша подпрыгнул и стал лезть по стене, но мне удалось схватить его за заднюю лапку и вытащить.

Котенок не сопротивлялся, он прижался ко мне, я стала его гладить, маленький комочек заурчал…

Пуша был очень грязный, в саже и блохах. Первым делом я его искупала, а потом мы пошли к врачу.

У Пуши обнаружили лишай в трёх местах… Задняя лапка была почти без шерсти. Котеночек весил всего 600−700 г. Пушу мы поселили в квартире моих покойных родителей, так как у нас дома были свои питомцы, которых было легко заразить лишаем.

Дважды в день я ездила к Пуше — он всегда встречал меня радостно, бегал, игрался… Ему было так скучно одному, что он залазил на табуретку, чтобы выглянуть в окошко.

Некоторое время я списывала его вялость на тоску и стресс, а потом появилась и температура. И мы сразу же помчались в клинику.





Анализ крови и тест показали панлейкопению (чумку)… Мне сказали, что шансов у котенка практически нет… Но я всё равно начала лечение. Каждый день ездили в клинику на уколы и капельницы, ведь Пуша не пил и не ел.

Я до сих пор помню восьмой день его болезни, когда он наконец поднял головку и начал кушать сам. Врач сказал, что Пуша поправится!

Радости моей не было предела. Отдельное спасибо врачам и волонтерам, которые помогли мне финансово. Лечение от панлейкопении очень дорогое, а получка у меня небольшая.

После изнурительного лечения и от чумки, и от лишая мы забрали Пушу домой. Он так полюбился членам моей семьи, что мы единогласно решили оставить его себе!





Он очень любит играться, всегда встречает и проверяет, что у меня в сумке, обследует все пакеты! И, конечно, как всякий «спасеныш», любит жалеться — а ласки в нашем доме для этого кота никому не жалко.

В истории этих животных пока не случился хэппи энд, но именно вы можете его устроить. Присмотритесь к ним:

Каспер и Вита по фамилии Холодец (сокращение от «хлопотного дельца»)

— Этих крох мы нашли во дворе с глазами, залепленными гноем, и носами, которые были заложены так сильно, что малыши бессмысленно тыкались в миски, но не могли учуять консерву. Они сидели под ноябрьской изморосью и дрожали.

Больные, дикие, испуганные до полусмерти — попав на застекленную лоджию, они как птички бросались на окна.

Трудно было поверить, что мы справимся. Было всё, как с грудными детьми: ночные слезы, вздутые животики, приучение к горшку (в нашем случае — к лотку). Терпение, внимание, любовь… И мы победили!

Сегодня это совершенно здоровые, веселые и любознательные котятки, которым около 2,5 месяцев. Они освоили лоток на отлично и совершенно не боятся других животных. К ним обоим подходят все определения со словом «очень»: очень игривые, очень милые, очень потешные, очень красивые, очень сообразительные, очень ласковые!

Каспер, как мальчишка, более деловой и самостоятельный.



Каспер

Всегда знает, чем себя занять, очень уважает подвижные игры, мясные консервы (еще бы, ведь теперь они так вкусно пахнут!) и катание на ручках.









Добрый, забавный и невероятно трогательный парень, глядя на которого только и думаешь: «Вот повезет же кому-то!».





Вита — девчоночка, более мелкая и более «жалобная». Может расплакаться, если резко прервать игру и оставить ее в одиночестве.



Вита

Но уже через минуту «слезы высыхают», и Витуля резво гоняет по комнате мячик, представляя себя серьезной и взрослой кошкой.









Обожает, когда ее гладят и жалеют, порхает, увидев игрушку-дразнилку, как бабочка, заглядывает своими глазищами прямо в душу!









Мы отдадим их взрослым и ответственным людям, которые понимают, что маленькие котята — то же, что маленькие дети. Людям, которые готовы к ночным «тыгыдык», а также к установке сеток на окна. Каспер и Витуля находятся на разных передержках, поэтому пристраиваются по отдельности (это не проблема).

К сожалению, мы вынуждены будем отказать семьям, где растут малыши, потому что котята очень хрупкие, и активные игры с ребенком могут закончится для них серьезными травмами.

Ждем вас, дорогие хозяева:

+ 375 44 598 86 68 — Полина

Фрося и Боб

А это — подопечные Ольги Хижинковой, которая сейчас находится в заключении на Окрестина. Мы уже пытались найти для них дом, однако пока что попытки не увенчались успехом. Но мы не теряем надежду встретить тех самых людей и порадовать Ольгу, которая, выйдя на свободу, лично вручит новых друзей в руки неравнодушных новых хозяев.

Боб — кот невероятного обаяния и харизмы. Он красотун и подлиза. А еще он отлично знает, что может растопить сердце каждого. Поэтому, убедившись, что человек растаял, Боб смело идет на преступления — например, воровство из чужой миски, оплеуху собаке и прочий кошачий разбой.









Вместе с тем, котик очень добрый, очень ласковый и обожает сородичей. Прекрасно уживается и с другими котами, и с псом (оплеуха не в счет). Он совсем молодой кот (не более трех лет), которому предстоит долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Приучен к лоточку и когтеточке, уважает и сухой, и влажный корм.

Фросеньку Ольга встретила во время прогулки со своим питомцем. «Все разошлись, а мы с Фроськой остались», — вспоминала она в интервью.





Фрося молодая, очень активная и любвеобильная собака. Она обожает людей и готова зацеловать каждого, кто проявит к ней участие! Веселая, звонкая, энергичная — идеальный антидепрессант для наших тяжелых времен.





Фроська знает, что нужно ждать выгула — всегда терпит дома. Старается быть хорошей собакой. Правда, иногда непреодолимое желание что-нибудь сгрызть берет верх, но с этим вовсю работает кинолог. Он отмечает, что собака очень умная и мгновенно усваивает информацию, она легко адаптируется к новым обстоятельствам, а еще совершенно не способна на агрессию. Правда, важно давать ей «выбегаться», играть с ней и занимать ее пытливый ум — тогда и поведение будет на десятку!





Для Фросеньки мы ищем вариант проживания в частном доме или в утепленном вольере с двухразовым выгулом.





Для уточнения информации, звоните по номеру:

+375 44 598 86 68 — Полина