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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему бережное отношение к машине может ей только навредить Многие автовладельцы берегут свои автомобили, ездят редко и очень аккуратно. Такое поведение в условиях кризиса можно понять, но это еще не значит, что так...

Начнем с «сердца» авто — двигателя. Длительное движение на низких оборотах для него вредно и, в конечном счете, оборачивается дорогим ремонтом. Дело в том, что в процессе эксплуатации в моторе скапливается сажа, а в камерах сгорания появляется нагар. Это естественный процесс и от него никуда не уйти.Поэтому, нужно периодически притапливать педаль газа, чтобы мотор поработал на высоких оборотах. Так камеры сгорания и свечи зажигания очистятся от нагара. И не надо при этом тратить деньги на всевозможные чистящие присадки. Большое количество отработавших газов, образующиеся на высоких оборотах, полезно и для очистки системы наддува. Ведь перепускной клапан турбины работает только на высоких оборотах, так что если ездить медленно, он потеряет подвижность.Зимой ситуация усугубляется тем, что мотор медленно прогревается. Это приводит к тому, что влага, которая конденсируется в картере двигателя, смешивается с моторным маслом и ухудшает его защитные свойства. Вот поэтому зимой мотор хорошо бы «прожарить». В процесс быстрой езды влага выпаривается из масла практически бесследно.Зимой ситуация усугубляется тем, что мотор медленно прогревается. Это приводит к тому, что влага, которая конденсируется в картере двигателя, смешивается с моторным маслом и ухудшает его защитные свойства. Вот поэтому зимой мотор хорошо бы «прожарить». В процесс быстрой езды влага выпаривается из масла практически бесследно.Для коробки передач — и особенно для DSG — противопоказано медленное движение. Такая трансмиссия «заточена» под экономию топлива, поэтому как можно быстрее старается перейти на высшие передачи. При медленной езде или толкании в пробке, «робот» часто «жонглирует» передачами, что не прибавляет ему ресурса. В результате, замены может потребовать блок мехатроника.Не забудем и про систему выпуска отработавших газов. Зимой в глушителе часто конденсируется влага. Подчас ее бывает так много, что при движении автомобиля из выхлопной трубы льется вода. Со временем это может привести к коррозии и замене «банки» глушителя. А вот при быстром движении по трассе выхлопные газы убирают конденсат и выдувают воду.Еще хочется упомянуть про шины. Не забывайте, что при длительной стоянке автомобиля (если вы используете его только при поездках на дачу) «резина» может «оквадратиться». При этом протектор будет в отличном состоянии. Такие новые на вид шины будут плохо балансироваться, а в движении появится биение руля.