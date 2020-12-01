Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои автомобили в зимние шины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За езду на летнем варианте накажут штрафом. Инспекторы уже запланировали рейды для соответствующих проверок на дорогах страны.





Кроме колес, в зимний период специалисты рекомендуют автовладельцам проверить работу обогревателей стекол, «дворников», уровень антифриза и состояние аккумулятора.

Подобная профилактика поможет не только снизить аварийные риски, но и напомнить об осторожности, в том числе и пешеходам. Ведь зимой тормозной путь, как правило, увеличивается в несколько раз. Не лишними будут и фликеры в темное время суток.