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Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои автомобили в зимние шины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме колес, в зимний период специалисты рекомендуют автовладельцам проверить работу обогревателей стекол, «дворников», уровень антифриза и состояние аккумулятора.
Подобная профилактика поможет не только снизить аварийные риски, но и напомнить об осторожности, в том числе и пешеходам. Ведь зимой тормозной путь, как правило, увеличивается в несколько раз. Не лишними будут и фликеры в темное время суток.
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Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои...
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