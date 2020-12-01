ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?

01.12.2020 09:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои автомобили в зимние шины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За езду на летнем варианте накажут штрафом. Инспекторы уже запланировали рейды для соответствующих проверок на дорогах страны.

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?

Кроме колес, в зимний период специалисты рекомендуют автовладельцам проверить работу обогревателей стекол, «дворников», уровень антифриза и состояние аккумулятора.

Подобная профилактика поможет не только снизить аварийные риски, но и напомнить об осторожности, в том числе и пешеходам. Ведь зимой тормозной путь, как правило, увеличивается в несколько раз. Не лишними будут и фликеры в темное время суток.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко замыкает топ-3 по проценту побед за последние 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика