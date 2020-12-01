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В Румынии появился загадочный монолит после того, как похожий объект пропал из пустыни Юты
Источник материала: Tut.by
Загадочный металлический монолит появился в Румынии несколько дней спустя после того, как аналогичный объект
18 ноября в пустыне штата Юта
За сутки пользователи соцсетей смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Они выяснили, что объект сделан из листовой стали, а многие предположили, что это арт-объект. 29 ноября он так же таинственно
Румынский монолит отличается от американского — на него нанесены узоры, а высота составляет почти четыре метра. Одна сторона повернута к Чахлэу — одно из самых известных румынских гор. Местные жители называют ее «Священной».
Румынские власти не знают, кто возвел таинственный монолит. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану отметила, что они начали расследование: «Он находится на частной собственности, но мы все еще не знаем, кто его установил. Он расположен в охраняемой местности, на археологической площадке. Прежде чем установить что-либо здесь, необходимо получить разрешение от нашего ведомства, которое должно быть одобрено Министерством культуры».
Румынский монолит принялись обсуждать в соцсетях: в твиттере иронизируют на тем, что прибытие инопланетян было бы неплохим завершением 2020 года.
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