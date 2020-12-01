В Румынии появился загадочный монолит после того, как похожий объект пропал из пустыни Юты

Источник материала: Tut.by

Загадочный металлический монолит появился в Румынии несколько дней спустя после того, как аналогичный объект пропал из пустыни в Юте. Находку обнаружили возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин построенной в первом веке нашей эры крепости Петродава, сообщает TJournal со ссылкой на Daily Mail .





18 ноября в пустыне штата Юта обнаружили монолит высотой около трех метров. Пилот, который заметил объект, предположил, что это работа художника или фаната фильма «2001 год: Космическая одиссея». Хотя местоположение монолита не обнародовали, история быстро привлекла внимание интернет-детективов: сотни пользователей принялись искать подсказки и выдвигать теории.

За сутки пользователи соцсетей смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Они выяснили, что объект сделан из листовой стали, а многие предположили, что это арт-объект. 29 ноября он так же таинственно исчез — власти заявили, что не убирали монолит.



Монолит в Юте

Румынский монолит отличается от американского — на него нанесены узоры, а высота составляет почти четыре метра. Одна сторона повернута к Чахлэу — одно из самых известных румынских гор. Местные жители называют ее «Священной».

Румынские власти не знают, кто возвел таинственный монолит. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану отметила, что они начали расследование: «Он находится на частной собственности, но мы все еще не знаем, кто его установил. Он расположен в охраняемой местности, на археологической площадке. Прежде чем установить что-либо здесь, необходимо получить разрешение от нашего ведомства, которое должно быть одобрено Министерством культуры».





Румынский монолит принялись обсуждать в соцсетях: в твиттере иронизируют на тем, что прибытие инопланетян было бы неплохим завершением 2020 года.