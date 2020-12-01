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В Бресте подорожал проезд в общественном транспорте

01.12.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 декабря в Бресте дорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается в решении Брестского облисполкома, которое было опубликовано на Национальном правовом портале.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Талончик «потяжелел» на 10 копеек. Теперь проезд в автобусах и троллейбусах будет стоит 70 копеек.

Проездной на автобус или троллейбус будет стоить 31,5 рубля в Бресте. В Барановичах и Пинске — 30,67 рубля. В остальных городах — 26,77 рубля. Проездной на оба вида транспорта обойдется брестчанам в 42,04 рубля.

Ранее стоимость проезда повысили в Гомеле и Гродно. Последний раз талончики в Бресте дорожали год назад. Цена за поездку выросла на 5 копеек — до 60 копеек.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Проездной на автобус или троллейбус будет стоить 31,5 рубля в Бресте.
 
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