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В Бресте подорожал проезд в общественном транспорте
Источник материала: Tut.by
С 1 декабря в Бресте дорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается в решении Брестского облисполкома, которое было опубликовано на
Талончик «потяжелел» на 10 копеек. Теперь проезд в автобусах и троллейбусах будет стоит 70 копеек.
Проездной на автобус или троллейбус будет стоить 31,5 рубля в Бресте. В Барановичах и Пинске — 30,67 рубля. В остальных городах — 26,77 рубля. Проездной на оба вида транспорта обойдется брестчанам в 42,04 рубля.
Ранее стоимость проезда повысили в Гомеле и Гродно. Последний раз талончики в Бресте дорожали год назад. Цена за поездку выросла на 5 копеек — до 60 копеек.
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Проездной на автобус или троллейбус будет стоить 31,5 рубля в Бресте.
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