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В Сеть «слили» будущий бюджетный хит Samsung
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к анонсу новых смартфонов, которые поступят в продажу в начале следующего года. Среди них, скорее всего, окажется и Galaxy A32. Известный инсайдер @OnLeaks
По словам визуализатора, новый среднебюджетный Galaxy A32 выполнят из пластика. Визуально смартфон получится чуть более «прямым». Скругленных граней — нет. Во всяком случае, задняя сторона гаджета — плоская. В верхнем левом углу — основная камера, состоящая из четырех модулей. Рядом — вспышка. OnLeaks ранее показывал рендеры топового Galaxy S21 — во многом внешне устройства схожи.
Более точные технические характеристики, как и дата анонса, пока не называются. Но почти наверняка презентация произойдет в самом конце этого или начале следующего годов. При этом OnLeaks утверждает, что как минимум одна из модификаций Galaxy A32 сможет работать в 5G-сетях.
Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:
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Точная дата анонса пока не называется.
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