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В Сеть «слили» будущий бюджетный хит Samsung

01.12.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых смартфонов, которые поступят в продажу в начале следующего года. Среди них, скорее всего, окажется и Galaxy A32. Известный инсайдер @OnLeaks показал на качественных рендерах и 360-градусном видео дизайн аппарата до официальной презентации.


По словам визуализатора, новый среднебюджетный Galaxy A32 выполнят из пластика. Визуально смартфон получится чуть более «прямым». Скругленных граней — нет. Во всяком случае, задняя сторона гаджета — плоская. В верхнем левом углу — основная камера, состоящая из четырех модулей. Рядом — вспышка. OnLeaks ранее показывал рендеры топового Galaxy S21 — во многом внешне устройства схожи.






Фронтальная камера расположится в вырезе-капле в экране диагональю в 6,5 дюйма. Сама панель, как и «спинка», полностью плоская. Сканер отпечатков встроят в клавишу питания на боковой грани. Снизу — порт USB-C и 3,5-мм разъем для подключения наушников. По информации инсайдера, габариты Galaxy A32 такие: 164,2×76,1×9,1 мм. Другими словами, по размеру аппарат схож с iPhone 12 Pro Max.

Более точные технические характеристики, как и дата анонса, пока не называются. Но почти наверняка презентация произойдет в самом конце этого или начале следующего годов. При этом OnLeaks утверждает, что как минимум одна из модификаций Galaxy A32 сможет работать в 5G-сетях.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Точная дата анонса пока не называется.
 
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