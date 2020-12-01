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В Беларуси утверждены сроки ввода БелАЭС в эксплуатацию
Источник материала: АФН
В Беларуси подписан указ №447 от 30 ноября 2020 года, которым утверждены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.
Согласно документу, первый блок БелАЭС должен быть введен в 2021 году, всей АЭС – в первом полугодии 2022 году. Несложно заметить, что конкретики по поводу первого блока пока нет.
При этом, ввод БелАЭС в эксплуатацию АЭС осуществляется в соответствии с программами ввода в эксплуатацию первого и второго блоков АЭС и на основании подписанных приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию пусковых комплексов первого блока и всей АЭС.
Порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию, еще будет установлен правительством.
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В Беларуси подписан указ №447 от 30 ноября 2020 года, которым утверждены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.
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