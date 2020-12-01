На Марше пенсионеров в Минке были задержаны 17 человек

Источник материала: АФН

В минувший понедельник силовики во время традиционного Марша пенсионеров задержали 17 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Столько же фамилий значится и в списке волонтеров

Силовики также задержали трех журналистов: корреспондент РИА Новости Татьяна Ильясова и фотокор Sputnik Виктор Толочко были освобождены после проверки документов, журналист Илья Добротвор доставлен в УВД Центрального района.

Правозащитники сообщают, что вчера состоялось не менее 128 судебных заседаний по рассмотрению административных дел, в результате которых 94 человека наказаны административными арестами от 10 до 25 суток.

В отношении 30-летнего Алексея Санчука, участника группы барабанщиков, регулярно выходивших с инструментами на акции протеста в Минске, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).