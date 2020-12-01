ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Марше пенсионеров в Минке были задержаны 17 человек

01.12.2020 09:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В минувший понедельник силовики во время традиционного Марша пенсионеров задержали 17 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Столько же фамилий значится и в списке волонтеров

Силовики также задержали трех журналистов: корреспондент РИА Новости Татьяна Ильясова и фотокор Sputnik Виктор Толочко были освобождены после проверки документов, журналист Илья Добротвор доставлен в УВД Центрального района.

Правозащитники сообщают, что вчера состоялось не менее 128 судебных заседаний по рассмотрению административных дел, в результате которых 94 человека наказаны административными арестами от 10 до 25 суток.

В отношении 30-летнего Алексея Санчука, участника группы барабанщиков, регулярно выходивших с инструментами на акции протеста в Минске, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший понедельник силовики во время традиционного Марша пенсионеров задержали 17 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Столько же фамилий значится и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Девчонки, будем наводить порядок». Как профессии разных женщин помогают им жить в одной камере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика