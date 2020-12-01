Ольга Мазуренок: «Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук»













— После того, как я подписала письмо, на мою подготовку не выделено ни одного рубля! Ноль, понимаете?! Нас всех аттестовали в закрытом режиме, то есть без нашего участия. В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию. Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Говорят, он обиделся на то, что в одном из интервью я назвала его некомпетентным. Знаю, что главный тренер Юрий Моисевич хлопотал за меня, но ничего не добился. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием и как-то загладить ситуацию. Я могу пойти, но что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами. Кроме победы на ЧЕ-2018, я финишировала пятой на Олимпийских играх и в тяжелейшем марафоне на прошлогоднем ЧМ в Дохе.



