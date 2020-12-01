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Зарплата бюджетников вырастет в Беларуси с 1 января

01.12.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заработная плата работников бюджетной сферы с наступлением 2021 года может увеличится на чуть более 5 %. Об этом рассказал «АиФ» экономический аналитик Сергей Герасимов

По словам эксперта, при увеличении базовой ставки с 185 до 195 рублей с 1 января 2021 года зарплата бюджетников поднимется на 5,4 %, пишет minsknews.by

При этом Герасимов подчеркнул, что прибавку каждый работник получит разную. Она будет зависеть от таких факторов, как стаж, премии и другие выплаты.
 
 
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Заработная плата работников бюджетной сферы с наступлением 2021 года может увеличится на чуть более 5 %. Об этом рассказал «АиФ» экономический аналитик Сергей...
 
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