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Азаренко замыкает топ-3 по проценту побед за последние 10 лет

01.12.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко занимает третье место по проценту побед за последние десять лет, статистику в своем Twitter приводит журналист Энрико Мария Рива.



Топ-10 среди теннисисток, которые провели минимум 100 матчей, выглядит следующим образом:


Серена Уильямс (США) — 88,49%
Мария Шарапова (Россия) — 77,37%
Виктория Азаренко (Белоруссия) — 75,43%
Ли На (Китай) — 73,17%
Петра Квитова (Чехия) — 72,01%
Симона Халеп (Румыния) — 70,36%
Агнешка Радваньска (Польша) — 70,16%
Каролина Возняцки (Дания) — 69,90%
Эшли Барти (Австралия) — 69,82%
Арина Соболенко (Белоруссия) — 67,69%

По проценту побед на турнирах Большого шлема Азаренко занимает четвертое место (77,42). Россиянка Шарапова — вторая (78,86), уступая Серене Уильямс (88,27).
 
 
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко занимает третье место по проценту побед за последние десять лет, статистику в своем Twitter приводит журналист...
 
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