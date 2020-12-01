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"Спасибо всем за 2020!" Артем Милевский выложил фото с командного банкета брестского "Динамо"

01.12.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский нападающий белорусского происхождения Артем Милевский опубликовал фотографию с банкета брестского "Динамо" по случаю завершения чемпионата Беларуси-2020. Ранее футболист сообщил, что собирается продолжить карьеру в другой стране.

Отметим, что сезон для "Динамо" еще не завершен: 5 декабря экс-чемпионы должны сразиться с БАТЭ в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси.

"Всех люблю. Спасибо за 2020! Всем! До скорого мастера! Будет жарко, а не холодно", — написал Милевский "транслитом" в инстаграме.
 
 
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Украинский нападающий белорусского происхождения Артем Милевский опубликовал фотографию с банкета брестского "Динамо" по случаю завершения чемпионата...
 
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