Павел Усов: Для более действенной борьбы с протестами властям стоит сделать воскресенье рабочим днем













В Беларуси, точнее в Минске, окончательно введен комендантский день -воскресенье, пишет политолог Павел Усов.





В этот день любой выходящий на улицу гражданин, даже отъявленный лукашист, может быть задержан, избит арестован. Наверное, для более действенной борьбы с протестами властям стоит сделать воскресенье рабочим днем.





Да и кстати, проводить новогодние уличные празднества в Минске тоже не стоит: большие скопления людей в центре, петарды и хлопушки (хотя их вроде запретили для продаж), неожиданные призывы, "в новый год без Лукашенко".





Обострить настроение людей может очередное идиотское поздравление Лукашенко о "победах", о том, что сохранили страну, о движении к лучшему и великих достижениях. Ситуация в стране крайне непредсказуема, вдруг произойдет "новогодняя революция".