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Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача
Источник материала: СТВ
Холодная промозглая погода мало кому нравится. В это время нужно особо обратить внимание на кожу. Если есть вопросы – к врачу. Именно в этот сезон одно из распространенных явлений – аллергия на холод, рассказали в программе
Ольга Громада, врач-аллерголог:
При развитии аллергической реакции на холод всегда в своей аптечке нужно иметь антигистаминные препараты, которые подходят непосредственно вам, для того чтобы быстро расстаться с этими симптомами.
Для диагностики холодовой аллергии в условиях аллергокабинета врач-аллерголог назначает исследование – холодовую экспозиционную пробу, с помощью которой определяется развитие аллергической реакции на кубик льда в течение 5-15 минут.
Для того, чтобы избавиться от холодовой аллергии, нужно запастись терпением, хорошим настроением и профилактическими мерами борьбы. Как и с любым заболеванием, нужно принимать витаминный комплекс, адаптогенный и вовремя делать прививки.
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Холодная промозглая погода мало кому нравится. В это время нужно особо обратить внимание на кожу. Если есть вопросы – к врачу. Именно в этот сезон одно из...
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