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Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача

01.12.2020 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Холодная промозглая погода мало кому нравится. В это время нужно особо обратить внимание на кожу. Если есть вопросы – к врачу. Именно в этот сезон одно из распространенных явлений – аллергия на холод, рассказали в программе «Плюс-минус».

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Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача

Ольга Громада, врач-аллерголог:  
Холодовая аллергия – необязательно это должен быть мороз или отрицательная температура по Цельсию. Однако общее переохлаждение, ознобление также могут привести к развитию симптомов холодовой аллергии, которая сопровождается зудом, отечностью кожи, покраснением, наличием высыпаний по типу крапивницы или ультикарным высыпанием, понижением давления, головными болями.  

При развитии аллергической реакции на холод всегда в своей аптечке нужно иметь антигистаминные препараты, которые подходят непосредственно вам, для того чтобы быстро расстаться с этими симптомами.  

Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача

Для диагностики холодовой аллергии в условиях аллергокабинета врач-аллерголог назначает исследование – холодовую экспозиционную пробу, с помощью которой определяется развитие аллергической реакции на кубик льда в течение 5-15 минут.

Для того, чтобы избавиться от холодовой аллергии, нужно запастись терпением, хорошим настроением и профилактическими мерами борьбы. Как и с любым заболеванием, нужно принимать витаминный комплекс, адаптогенный и вовремя делать прививки.   

Люди в материале: Ольга Войтенкова, Ольга Громада

 
 
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Холодная промозглая погода мало кому нравится. В это время нужно особо обратить внимание на кожу. Если есть вопросы – к врачу. Именно в этот сезон одно из...
 
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