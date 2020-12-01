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Ученые придумали, как можно затемнить Солнце

01.12.2020 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые придумали, как можно затемнить Солнце

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  • 1.12.2020, 9:29
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Ученые придумали, как можно затемнить Солнце

Это поможет в борьбе с глобальным потеплением.

В некоторых фильмах-катастрофах рассказывается о том, что ученые затемняют солнце, для того, чтобы хоть немного охладить поверхность планеты. Но почти всегда такая идея ученых приводит к негативным последствиям, пишет lenta.ua.

Кейптаунские ученые пришли к мнению о возможности реализовать такую идею в ближайшей будущем. На сегодняшний день, они думают о том, чтобы запустить в воздушную оболочку Земли специальные светоотражающие частицы. По мнению ученых, такие частицы не дадут небольшому количестве света попасть на планету, тем самым они предотвратят засуху.

По мнению ученых, данная идея не только предотвратит засуху, но и замедлит процесс глобального потепления. Но на самом деле данная идея — далеко не совершенна, она может наоборот ускорить глобальное потепление или еще хуже усугубить ситуацию с резкими изменениями климата.

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