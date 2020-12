«Яе не шкада». Як у сеціве рэагуюць на новы скандальны аўдыёзапіс размовы чыноўнікаў

Источник материала: Свабода

Гэтым разам яна размаўляе з чалавекам, чый голас падобны да голасу асабістага памочніка і былога ахоўніка Лукашэнкі Мікалая Латышонка.

З размовы вынікае, што шэраг людзей у адміністрацыі Лукашэнкі прэзыдэнта хварэе на COVID-19, але пры гэтым чыноўнікі баяцца надзець мэдычныя маскі ў прысутнасьці «шэфа».

Дагэтуль невядома, якім чынам здабытыя аўдыёзапісы і ці сапраўды гэта гавораць людзі з найбліжэйшага атачэньня Аляксандра Лукашэнкі. Радыё Свабода паспрабавала зьвязацца з Натальляй Эйсмант, але яе тэлефон не адказвае. Аднак карыстальнікі сацыяльных сетак актыўна абмяркоўваюць новы запіс.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);