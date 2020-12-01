Разговорчики в сети: «Атмосфера прям как на «Титанике»

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Лидеры мнений – о третьем слитом звонке с голосами, похожими на Эйсмонт и Латышенка .





Анджей Почобут , журналист: «По поводу нового слива. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав. Атмосфера там прям как на «Титанике». Понятно также стало, почему Лукашенко нам ничего не сказал, хоть, как вы помните, и обещал.

Они не знают, кто сливает разговоры и не знают, что еще записано. Ситуация становится очень интересной. На поверхности вопрос: «Кто заказал Наталью Э.?». Ответив на него, будем знать, кто сливает разговоры».

Змитер Панковец , журналист: «Новая размова проста феерычная. Кіраўнік Адміністрацыі прэзідэнта ведае, што кепска сябе адчувае, прыйшоў на нараду нават з маскай, але проста нямее, калі бачыць «шэфа», і баіцца яе дастаць з кішэні. У выніку кіраўнік Адміністрацыі на апараце ШВЛ у цяжкім стане. Мне здаецца, гэта амаль усё кажа пра дадзеную сістэму».

Андрей Дмитриев , экс-кандидат в президенты-2020: «Слушая очередной слив Массандры вспомнил армию. Время от времени нас приводили в клуб, где офицеры роты читали доклады. Самым сложным было не уснуть. Давящая атмосфера клуба, спертый воздух и жутко скучный текст увеличивали давление на веки в разы. Но, заснуть, означало пойти в наряд вне очереди.

Чтобы выдержать, я считал количество «ну», «вот» и «эта» в речах нашего начштаба и других командиров. И мысленно вместо них подставлял слова, которые они бы употребляли в обычной ситуации. Привычные им «бл*», «нах*й» и «3.14здец». Речь сразу становилась ярче и живее. Так и с разговором».

Виктор Малишевский , медиаменеджер: «Тот случай, когда за 9 минут разговора Наташа 19 раз говорит «ну» и 21 раз произносит «блин». Ну, блин, ну!»