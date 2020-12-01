«Если деньги лежат в бабушкином чулке — это провал». Как выгодно взять кредит и инвестировать во время кризиса

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта billionnews.ru

Как бизнесу в тяжелой экономической ситуации сохранить финансы? Как сформировать кредитный портфель, как грамотно и с выгодой резервировать средства, стоит ли их диверсифицировать? Своим мнением поделился Сергей Мойсеенок — один из основателей денежной онлайн-биржи Cashмarket .

Сергей Мойсеенок

Основатель онлайн-биржи Cashмarket

— Високосный 2020 год принес нам экономический кризис, замедление процессов, пандемию, сокращение производств, падение спроса и так далее. А в частности для Беларуси красок во все происходящее добавил и политический кризис. Горизонт планирования становится совершенно неясным: для кого-то это месяц, для кого-то неделя, а то и вовсе — сутки.

Но даже в такое непростое время бизнес вынужден работать, каким-то образом финансироваться либо резервировать средства на будущее.

Наша платформа была создана для того, чтобы обеспечить бизнесу свободный доступ к банковским ресурсам. За первый год работы проект помог получить кредитование компаниям на сумму порядка $ 2 млн. В ходе работы над этим проектом мне стали понятны многие актуальные проблемы бизнеса, которые возникают как у компаний-заемщиков, так и у компаний-инвестров. И я знаю, что повышение финансовой грамотности может избавить собственников от многих проблем.

Итак, относительно финансовых целей компании можно разделить на две категории — заемщик (должник, иногда вечный) и вкладчик (он же инвестор). О том, как действовать на благо бизнеса по обоим сценариям, расскажу далее.

Что делать заемщику

Очень часто собственники прекрасно понимают, что собственных средств компании не хватает. Возможно, уровень рентабельности не такой высокий, как хотелось бы, возможно, клиенты не вовремя платят, но рынок не дает даже шанса поднять цену или попросить предоплату.

Возможно, бизнес занимался диверсификацией и в спокойной экономической ситуации чувствовал себя хорошо. Но при этом вошел в кризис с «остаточным грузом» в виде кредитного портфеля, платежи по которому надо производить сегодня-завтра.

Итак, первый и главный вопрос заемщика — где взять деньги? И второй — где взять деньги, когда закончится действующий кредитный договор?

1. Стандартным поведением для бизнеса в такой ситуации является «окучивание» максимального количества контактов в банках. При этом в целом совершенно не важно, давно ли вы с ними встречались и общались. Задача — получить максимально быстро максимально возможное количество предложений. Это нужно для того, чтобы сделать выбор и по возможности обезопасить себя на ближайшее время путем заключения нового кредитного договора, хотя бы на 1−2 года, а в идеале — на более длительное время.

Возможно, в этот момент речь не пойдет о том, чтобы навязать банкам свои условия и хорошо поторговаться, потому что за время торга все деньги с рынка может забрать кто-то другой. А ваше желание «платить меньше» в итоге приведет вас к самому первому предложению, на которое вы согласитесь уже по любой цене.



Фото с сайта gorets-media.ru

2. Вариант второй — выпуск собственных облигаций. Сейчас эта тема очень популярна. Подробно рассказывать об этом сейчас не буду, но в двух словах процесс следующий: у компании есть имущество и есть желание его заложить — делаем его оценку и под это выпускаем долговые ценные бумаги.

Если залога нет, придется соответствовать коэффициентам, указанным в законодательных актах в части К1 и К2 (коэффициент ликвидности и коэффициент достаточности капитала), после чего выпустить собственные облигации.

Стоит заметить, что на сегодняшний день на рынке облигаций пустовато. Я не хочу сказать, что нет достойных эмитентов, но при этом не так много компаний, не подверженных текущему кризису. Тем не менее если вы уже решились на выпуск облигаций, нужно не поскупиться и выдать хорошую ставку, которая уж точно должна перебить ставки по банковским депозитам. Хотя сегодня это не проблема: валюта «ходит» где-то на уровне 2%. А рынок эмитентов предлагает ставки от 7% до 9,5%. Я считаю, что спрос на облигации во многом может зависеть от имиджа компании. Поэтому на одну чашу весов вам придется поставить ваш бренд, а на другую — вашу жадность. Думаю, даже под 5−6% привлечься будет нелегко. Но огромный плюс в том, что нет зависимости от банков, никто не диктует цели расходования привлеченных средств и не требует стопку отчетности.

Ваша единственная задача — обслуживать долг и жить с миром.



Фото с сайта dneprovec.by

3. Воспользоваться ICO и выпустить токены — разумно для тех, у кого нет ничего в собственности и при этом коэффициенты «скачут». Сегодня этот способ не слишком забюрократизирован и дает возможность максимально широкого доступа к ресурсам инвесторов.

При этом нужно обратить внимание, что проблема нашего кризиса — отток молодых, толковых специалистов с хорошим доходом. Беларусь пока далека от аналогичных стран с высоким уровнем цифровизации и широким доступом к интернету. Я думаю, не то что бабулька с ноутом, а даже далеко не каждой успешный собственник готов вложиться в подобный инструмент. Кто-то понимает риски инструмента, где все «отпущено» — что хочешь, то и делай, а кто-то просто боится новых слов и неизвестных аббревиатур.

Главный плюс инструмента — «развязанные руки» и отсутствие необходимости покупать деньги у инвесторов. Минус в том, что своего инвестора можно так и не найти.

Что делать вкладчику

Но что делать предпринимателям из второй группы — вкладчиков (инвесторов)? Деньги на счете есть, клиенты, возможно, платят предоплату или выручка валютная, что крайне приятная опция для белорусского бизнеса. Все хорошо, но у собственника нет понимания, как грамотно и с выгодой резервировать средства.

Есть кризис или его нет — экономическая теория в любом случае считает, что деньги должны работать. Если деньги лежат под подушкой, в сейфе или бабушкином чулке — это провал. Финансист сгорает от стыда, а собственник не получает допдоход на деньги, пока инфляция ежедневно подтачивает их реальную стоимость. Именно допдоход на «отдыхающие» средства может дать возможность покрытия допзатрат (в случае кризиса и доппотерь) или части недополученной прибыли — в ближайшем будущем. Мировой опыт требует диверсификации. Так что может сделать дальновидный собственник, пока время выбора еще есть?

1. Популярный ответ во все времена и во всех случаях для Беларуси — надо бежать покупать валюту. И не важно, что она будет пылиться на счетах, важнее всего не потерять на курсовых разницах, а вернее — дозаработать на росте курса, что юзерам этой стратегии удавалось делать и раньше. В свое время подобные операции для бизнеса были ограничены регулятором с целью снизить спрос на валюту.

В чем плюсы такого решения:

Помогает повысить самооценку собственника и успокоиться: «Я не сижу сложа руки, что-то делаю, значит, совесть чиста»:)

Это реально может сработать, если пользоваться существующей статистикой, но с маленькой оговоркой, что девальвация все-таки должна случиться, а иначе на данной сделке заработает только банк, у которого вы купили валюту.



Фото с сайта sportrbc.ru

Минусы тоже есть:

Зачастую подобные «телодвижения» не срабатывают, если только у вас нет «особенной и достоверной» информации о предстоящих колебаниях курса

Можно не попасть в девальвацию, ты потеряешь на покупке сначала на курсе выше межбанка (МВР — межбанковский валютный рынок), а потом на продаже по курсу ниже межбанка. Дело в том, что ни один банк не продаст вам валюту по рыночной цене — все хотят заработать. Поэтому если банк купит у другого банка доллар за 2 рубля, то вам отдаст его уже за 2,05. То есть компании покупают валюту у банка по курсу межбанка + процент банка

Может случиться вымывание собственных оборотных средств, пусть и с переводом в валюту. Это может подкосить бизнес, особенно если кредитование будет приостановлено. Диверсификация зачастую должна быть более активной, чем пассивное хранение (доллары ведь тоже подвержены инфляции, которая, например, в 2019 году составила 1,56%). Поэтому сам инструмент в мировом опыте довольно спорный и, наверное, характерен больше для реалий нашей страны либо игроков «форекса».

2. Средства со счета можно относительно легко трансформировать в драгоценные металлы. Далее — не буду еще раз описывать первый пункт: плюсы и минусы указанного алгоритма и пункта 1 (см. выше) совпадают за редкими корректировками.

3. Относительно новым инструментом для Беларуси является вложение средств в долговые бумаги. Я называю его новым только по той причине, что он нов для уха населения. В целом государственные органы и ранее пользовались подобным способом заимствования. Но только благодаря новым игрокам и брокерам дедушки и бабушки поняли, что даже они могут вложить свои 100 бел. рублей из пенсии под 7% годовых, сохраняя долларовый эквивалент этих 100 бел. рублей.

Однако кризис не терпит ошибок и заставляет всегда думать о путях отступления. В любой момент (обычно это вчера) деньги могут понадобиться не в виде процентов на счете, а иногда и всей вложенной суммы. Поэтому важно подумать о мгновенном возврате облигаций эмитенту на основании оферты и получении ваших денег обратно в руки. Это качество, как правило, обеспечивает высокую ликвидность тех или иных облигаций. Надо честно признать, что до обсуждаемых событий данное направление было максимально перспективным для бизнеса и населения: вид вложения «объезжен», доходность зашкаливает.



Фото с сайта oblgazeta.ru

Конечно, валюта была более интересна, чем белорусские рубли, но рынок стоял, гарантируя хороший доход в 5,5–7% годовых по вкладам в иностранной валюте и 18% по вкладам в BYN.

Какие бенефиты можно поиметь, вкладывая в долговые бумаги:

Облигации предполагают один из самых высоких официальных процентных доходов из инструментов долгового финансирования (например, я уже видел ставки до 9,5% годовых)

Возможность поливалютных вложений, т.е. это могут быть: белорусские рубли, евро, доллар, реже — российские рубли

Практически любая облигация предусматривает при выпуске обратную оферту, т.е. право держателя вернуть облигацию до момента истечения срока обращения, если это требуется вам как инвестору.

Минусы — стандартны для облигаций (особенно беззалоговых):

Ни для кого не секрет, что бОльший доход равно бОльший риск? Облигации, особенно в Беларуси, по праву считаются более рискованным вариантом инвестиций для инвестора. Поэтому при покупке облигаций всегда обращайте внимание на то, обеспечены ли они

Может быть реализован риск банкротства и отсутствие возможности погашения эмитентом выпущенных долговых бумаг. А это значит, что вы оказываетесь в длинной очереди кредиторов, которая ждет реализации имущества эмитента (если, конечно, оно вообще у него есть). В итоге — получите лишь часть собственных вложений пропорционально вашей доле среди всех кредиторов эмитента

Классика: вложился в облигации, оборотки не хватает и нужно откуда-то достать допсредства еще «вчера». В такой момент самое время вспомнить об оферте и досрочном возврате облигаций эмитенту в прописанные в проспекте эмиссии сроки. Но! Не исключено, что данный возврат может быть через 2−3 месяца, в таком случае придется перебиваться до этого момента и изыскивать деньги либо продать облигации, держателем которых вы являетесь, по явно заниженной стоимости.

Как говорится, между двух зол нужно выбирать меньшее… Но что, если использовать золотую середину? Золотая ли она — решать самому собственнику бизнеса. Но рассмотреть ее можно, по нашему мнению.

4. По старинке — депозиты. Вы не обладаете достаточным объемом ресурсов на вашем счете и постоянно копите на квартальные налоги? Делайте это на депозитном счете! А может, средства на счет «падают» через предоплату, накапливаясь на расчетном счете? Что ж, в зависимости от размера суммы вы можете получить дополнительный или основной доход (я, например, действительно встречал компаниии с хорошим запасом денег на счете, чей доход от депозитов фактически превышает доход от основного вида деятельности).

Сегодня в банковской системе сложился очень интересный момент: за последние 2 года мы уже привыкли, что, как говорил Диоген, «надо днем искать с огнем» белорусские рубли в кредит. При этом далеко не факт, что сможешь их получить, какую бы ставку ни предлагал. Но тогда хотя бы была возможность найти иностранную валюту. Да, вопрос становился о стоимости и рисках, но шампанское, как мы помним, пьют только смелые.

Сейчас иностранную валюту в кредит подобрать не так легко. Придется «прошерстить» кучу банков, прежде чем кто-то из них готов будет прирасти в кредитном портфеле ради вас.

Тогда этим моментом можно и нужно пользоваться, предлагая собственные ресурсы банковскому сектору под выгодные для бизнеса ставки. Да, банкам удобно, чтобы средства хранились на расчетных счетах и стоили вам в виде допдохода 0,001−0,01% годовых, но бизнес также должен иметь шанс дозарабатывания.



Фото с сайта topfranchise.ru

Не нужно убеждать себя, что небольшая сумма (например, в виде накопленных средств на уплату налогов), да еще и за считаные недели принесет мизерный доход бизнесу. Это кризис — тут «маленьких» цифр не бывает! В эти моменты побеждает и выживает тот, кто по крупицам складывает свой доход.

Итак, плюс хранения денег на депозите для бизнеса в том, что:

Они имеют гарантию возврата

Cегодня в системе сформирована нехватка любой валюты, и стоимость денег сильно возросла. Даже если учесть, что из дохода по депозитам надо будет оплатить налог, все равно процентная ставка очень высока

Линейки вкладов стали гораздо разнообразнее, чем ранее по видам, срокам (!) и валютам.

Минусы только в том, что при открытии депозитного счета вам необходимо собрать пакет документов. Но он намного меньше по сравнению с тем пакетом, который потребуется вам для оформления кредита.

Вместо заключения

Депозитные и кредитные аукционы могут стать реальным решением в зависимости от того, кем вы являетесь — заемщиком или вкладчиком. Нет, это не новый инструмент вложений или привлечений денежных средств. Но это точечный механизм решения ваших проблем, который дает возможность получить максимально дешевые продукты кредитного характера или максимально дорогие — депозитного.

Для того чтобы сориентироваться в массе различных предложений и получить наиболее выгодные, вы можете воспользоваться специальными сервисами и платформами, которые их аккумулируют.

Так, например, нашу платформу я считаю хорошей попыткой создать «подушку» между теми, кому деньги нужны, и теми, кто их хочет купить. То есть банк — за депозиты, клиент — за кредиты. И все это происходит в автоматическом режиме в формате аукциона, что позволяет получать максимально выгодные предложения обеим сторонам. Средний чек аукциона, по статистике, стартует от $ 5000 и может достигать $ 300 000.

Мы верим, что в какой-то степени такие аукционы помогают нашей экономике не остановиться в кризисный период, потому что банки заставляют ваши деньги работать на благо других компаний. Мы верим, что помогаем бизнесу.

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