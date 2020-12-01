Задержания и аресты айтишников не помешали рекордному экспорту ИТ-услуг

Источник материала: Ежедневник

В августе ИТ-компании с офисами в Беларуси установили антирекорд по экспорту компьютерных услуг. Но уже в сентябре ситуация кардинально поменялась: объем экспорта оказался рекордным в этом году.

По данным Белстата, за сентябрь ИТ-компании экспортировали услуг почти на 239 миллионов долларов. Это на 41% больше, чем в августе этого года. По сравнению с сентябрем прошлого года объем экспорта снизился минимально.

С одной стороны, рост экспорта компьютерных услуг в сентябре относительно провального августа был ожидаем. Если посмотреть на динамику за прошлый и этот год, то видно, что пики экспорта приходятся на последний месяц каждого квартала. Это может быть связано с уплатой компаниями квартальных налогов, пишет dev.by .

С другой стороны, учитывая политический кризис, задержания и аресты айтишников, выросшие риски для бизнеса, можно было предполагать, что рост экспорта в сентябре будет не таким значительным. Однако по факту к августу экспорт вырос на 41%.

Впрочем, если оценивать ситуацию с прошлым годом, то ситуация с экспортом компьютерных услуг очевидно ухудшается, что не может не настораживать.

С января по июль относительно таких же месяцев прошлого года наблюдался рост экспорта. В среднем за этот период он составил около 27%. Но в августе–сентябре экспорт перестал расти.

Показательна и поквартальня динамика экспорта. В первом квартале экспорт компьютерных услуг рос относительно прошлого года с темпом 33-34%. Но уже во втором квартале рост составил 22,7%, а в третьем — только 5,4%.

Это отразилось и на темпах экспорта по итогам девяти месяцев. За январь–сентябрь экспорт компьютерных услуг составил почти 1,8 миллиарда долларов. Это на 19,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Между тем по итогам января-августа рост был выше — 23,3%.