В Беларуси официально утверждены сроки ввода БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Соответствующий указ подписан Александром Лукашенко.

"В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года № 447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции (АЭС) – в 2021 году; АЭС – в первом полугодии 2022 году", - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

В свою очередь в Минэнерго уточнили, что Совмину поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию, пишет interfax.by .

"В соответствии с указом, Советом министров будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством", - отметили в министерстве.