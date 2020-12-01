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В Беларуси официально утверждены сроки ввода БелАЭС

01.12.2020 10:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Соответствующий указ подписан Александром Лукашенко.

"В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года № 447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции (АЭС) – в 2021 году; АЭС – в первом полугодии 2022 году", - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

В свою очередь в Минэнерго уточнили, что Совмину поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию, пишет interfax.by.

"В соответствии с указом, Советом министров будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством", - отметили в министерстве.

 
 
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Соответствующий указ подписан Александром Лукашенко.
 
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